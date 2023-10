Heidi Baci ha lasciato il GF: il comunicato ufficiale nella notte

Heidi Baci ha abbandonato la casa del Grande Fratello dopo la puntata andata in onda lunedì 16 ottobre. Ad annunciare l’addio al programma è stato lo stesso GF con un comunicato ufficiale. “Per motivi personali Heidi ha lasciato la Casa”, si legge nella nota.

La ragazza, 26enne, ieri ha ricevuto la sorpresa del padre che l’ha profondamente scossa. Heidi da qualche settimana stava stringendo un forte legame sentimentale con Massimiliano Varrese, dentro la casa. Legame fatto da alti e bassi, ma da quando la ragazza ha fatto un passo avanti verso di lui, Varrese si è dimostrato pressante. Una situazione che non è passata inosservata sia dagli altri inquilini, che hanno notato un’esagerazione da parte del 47enne; ma anche da fuori, in particolar modo dalla famiglia.

Anche molti utenti hanno iniziato a notare atteggiamenti troppo ossessivi da parte di Massimiliano, nei confronti della ragazza. Il culmine è stato raggiunto la notte prima della puntata quando Heidi ha avuto un chiarimento con Vittorio Menozzi, mentre si stavano lavando i denti. Massimiliano le ha fatto scenate di gelosia, dicendole di non dover parlare con lui. Questo atteggiamento ha irrigidito molto la ragazza, tanto che anche lei ha iniziato a prenderne le distanze.

Poi ieri sera la sorpresa da parte del padre. L’uomo è entrato in casa e, mentre sua figlia era freezata, ha espresso con parole molto dure tutto il suo dissenso verso l’attore. Cosa dovuta in primis per l’età, dato che Massimiliano è più vecchio di suo padre, ma poi soprattutto per gli atteggiamenti che Massimiliano ha avuto nei confronti di sua figlia.

“Sono venuto qui perché ti voglio bene, sei mia figlia, quando sei entrata ci hai fatto veramente felici, dopo un po’ una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi e io e la mamma siamo devastati. Alzare un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me, tra un po’ andiamo in pensione, è stato come un pugnale al cuore. Io da quel momento non ti riconosco più, non ti vedo più com’eri prima, mi sembri un’altra persona. La cosa che non ho sopportato è che non sei riuscita a mettere un muro a una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità“.

A ciò poi ha aggiunto: “Io ho promesso a tua mamma che stasera ti porto a casa, perché non sta bene. Tu qui hai pressione da una persona che ti si è messa addosso e ti ha rovinato il gioco“.

Dopodiché Alfonso Signorini è intervenuto a difesa di Massimiliano, dicendo che non è mai stato violento, cosa che il padre non ha condiviso.

“Fuori c’è un mondo bellissimo che l’aspetta, lei può uscire a testa alta. Massimiliano è troppo oppressivo, è come uno stalker. Io non riconosco più mia figlia perché stando con questo uomo più grande non è se stessa, si è spenta, per l’atteggiamento che ha lui. Io lui non lo voglio conoscere ma non mi piace“.

A ciò Heidi ha aggiunto concordando che Massimiliano è una persona cupa e difficile. Il padre ha detto che Massimiliano le ha spento il sorriso e si è preoccupato, perché lui le metteva troppa pressione. Signorini gli ha dato anche l’opportunità di incontrare Massimiliano per un confronto, cosa che, però, ha voluto evitare.

Successivamente Heidi ha salutato suo padre e, dopo aver parlato con Massimiliano, ha avuto un grande momento di sconforto, perché, dalle parole del padre, ha capito che la sua famiglia stava soffrendo per tutta questa situazione.

Per tutta la puntata Heidi ha continuato a pensare alla cosa, piangendo in continuazione. Poi finita la trasmissione è entrata in confessionale per fare una telefonata alla mamma. Dal confessionale non è più uscita: Heidi Baci ha abbandonato la casa del Grande Fratello.