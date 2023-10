Grande Fratello notte, tormenti e sfoghi: Varrese sbotta per Heidi

Ieri, 9 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Una puntata tosta, che ha visto finire in nomination quattro grandi protagonisti di quest’edizione: Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Heidi Baci e Valentina Modini. Uno di loro quattro rischia di lasciare presto il programma, dovendo abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia. C’è una persona in particolare che non ha preso affatto bene l’esito di queste nomination, ovvero Massimiliano Varrese. L’attore non ha mai nascosto il suo interesse per Heidi e, a seguito della puntata, si è mostrato molto preoccupato al pensiero di una sua eventuale uscita.

Per questo, nella notte, ha deciso di confidarsi con il compagno Ciro Petrone. Durante una chiacchierata in piscina, Massimiliano ha ribadito di voler approfittare di questi giorni per avvicinarsi all’imprenditrice, poiché convinto che i suoi rifiuti siano dettati solamente dalla paura per la sua situazione familiare fuori (Varrese ha una figlia, Mia, di 6 anni) e non da una mancanza d’interesse nei suoi confronti. “Lei non si deve sentire il peso di qualcosa che ancora non esiste o di ciò che c’è fuori da qua. C’è tempo di conoscersi e capire e non deve accollarsi chissà che. Io mi sono esposto tanto. Deve uscire fuori da questo blocco. Io sono sereno”, ha detto.

“Se esce, io non so come la prendo qui dentro. Mi inca***. Io vorrei andare da lei”, ha poi esclamato l’attore, non riuscendo a nascondere il suo malcontento per la situazione. Massimiliano ha poi anche chiesto aiuto a Ciro per poter far cambiare idea ad Heidi, prima che sia troppo tardi. Petrone, però, gli ha semplicemente consigliato di avere pazienza, anche perché sostiene che l’imprenditrice prima o poi cederà al suo corteggiamento, non credendo che lui sia veramente indifferente alla gieffina.

Successivamente, Massimiliano si è anche sfogato con un’altra coinquilina, Valentina Modini, anche lei in nomination questa settimana. “Lady Fagiana” (questo il soprannome di Valentina), però, lo ha rassicurato dicendosi sicura che non sarà Heidi l’eliminata del prossimo giovedì, consigliandogli di stare tranquillo e non preoccuparsi per nulla. Nonostante ciò, Varrese non sembra essersi calmato e pare proprio che vivrà con parecchia apprensioni le prossime giornate nella Casa.

Massimiliano dice addirittura che non sa come farà e come la prenderà se Heidi dovesse uscire dalla casa giovedì e chiede a Ciro di aiutarlo a fare avvicinare Heidi a lui Massimiliano: -“Ciro devi fare qualcosa” QUEST'UOMO MI FA PAURA #GrandeFratello #gf pic.twitter.com/TZ6TnybZNH — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 9, 2023

Nuovo scontro tra Beatrice e Paolo

A seguito della puntata, Paolo Masella si è scontrato nuovamente con Beatrice Luzzi. A far accendere gli animi è stata la nomination dell’attrice, che ha deciso di votare il macellaio nonostante i chiarimenti avvenuti tra di loro negli ultimi giorni. Paolo l’ha accusata di essere incoerente e tra i due c’è stata un duro confronto in cucina. Masella ha poi spiegato di aver apprezzato il cambio d’atteggiamento di Beatrice nell’ultima settimana, anche se quest’ultima ha ribadito di essere sempre la stessa. “Ti sto continuando a valutare”, ha poi concluso il macellaio, consigliandole di continuare su questa scia.