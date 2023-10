Grande Fratello 9° puntata: nominati, preferito e un grosso palo

Alfonso Signorini ha dato inizio alla nona puntata del Grande Fratello 2023 con un discorso legato a ciò che sta accadendo attualmente in Israele. Il conduttore si è lasciato andare a un lungo discorso prima di entrare nelle dinamiche del gioco, esprimendo la sua tristezza per i civili che stanno perdendo la vita.

“Non possiamo fare a meno di non ricordare quello che sta succedendo in Israele. Le immagini ci preoccupano, sono immagini forti. Infondo ci sono dei civili che hanno tutto il diritto di vivere. È vero che la lotta dura da anni. Ma sta colpendo anche dei ragazzi, che festeggiavano e oggi non ci sono più. Non possiamo cancellare quelle grida. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, ma non dobbiamo dimenticare, abbiamo il dovere di ricordare”

Quando si è collegato con la Casa di Cinecittà, Alfonso ha subito affrontato l’argomento legato a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, tra lo scetticismo di molti telespettatori e vari coinquilini. Durante questo blocco, Heidi Baci ha sganciato la sua bomba, per poi lasciarsi andare a una stranezza che ha insospettito. Dopo di che, è arrivato il momento di conoscere il risultato del televoto. Per farlo, Signorini ha permesso a Grecia Colmenares di confrontarsi con gli altri coinquilini e, in particolari, con coloro con cui ha problemi.

Tra questi vi sono soprattutto Paolo e Rosy. Chiuso il collegamento con la Casa, Signorini ha prima svelato il risultato del televoto al pubblico e ai presenti in studio. Ebbene la preferita è Grecia con il 42% dei voti (Anita 40%, Valentina 18%). I concorrenti non sono stati subito messi al corrente della verità. Infatti, Signorini ha annunciato che l’eliminata della puntata era la Colmenares. Anita era entusiasta di questo risultato. Ma ecco che sulla passerella, Grecia ha scoperto la realtà dei fatti e in silenzio ha iniziato a gioire e saltare.

Poco dopo è scattato il freeze per i concorrenti in Casa e Grecia è rientrata. Ha creato una scena da soap opera e Alfonso ha svelato il vero risultato del televoto, ma non tutti hanno gioito.

GF 2023: Jane vs Beatrice, Vittorio e il palo a Heidi. Anita contesa, ma rispettata

La puntata è andata avanti con lo scontro in diretta tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Subito dopo, Alfonso ha chiesto alla seconda di diventare una nuova concorrente di questa edizione, spiazzando tutti. Successivamente è finito al centro della scena Paolo Menozzi, il quale ha dichiarato di non essere realmente interessato né ad Anita né a Letizia De Petris (come si poteva immaginare), in quanto entrambe fuori sono fidanzate e le rispetta.

Non sono mancate le lacrime per la Olivieri. Anita ha ripercorso la sua infanzia, durante la quale i suoi genitori si sono separati. La gieffina ha spiegato che sua madre sta attualmente con l’ex marito della donna con cui suo padre l’aveva tradita. Ed ecco che in giardino Anita ha avuto modo di riabbracciare suo papà, il quale si è aperto in diretta. Ha anche ballato con sua figlia e poi con Grecia Colmenares, una bachata.

In quanto scelta dal pubblico come preferita, Grecia ha dovuto scegliere chi spedire direttamente al televoto tra le due sue sfidanti: Valentina. La puntata è andata avanti con Vittorio diviso tra Heidi e Anita. Il gieffino ha ammesso di sentirsi più attratto dalla Olivieri, la quale però è fidanzata. “Il ragazzo fuori? Sto valutando, questo è un percorso che riguarda anche questa relazione. Non avere una situazione non definita con il ragazzo fuori, è un ostacolo. Apprezzo moltissimo quello che ha detto Vittorio”, ha dichiarato stasera Anita.

Alfonso ha stuzzicato Heidi, facendole notare che ha preso un bel palo. La Baci si è subito tirata indietro, facendo presente di aver sempre dichiarato che la situazione con Vittorio è stata una cosa leggera e superficiale. A un certo punto, è intervenuto anche Paolo: “Noi non siamo tentatori qui”. Vittorio ha poi aggiunto: “Bisogna rispettare le scelte degli altri”.

Grande Fratello 2023, le nomination: chi è finito al televoto

Gli immuni scelto dagli stessi concorrenti sono Ciro, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Letizia e Alex. Cesara Buonamici ha deciso di dare l’immunità ad Anita. Insieme a Valentina sono finiti al televoto Beatrice, Arnold e Heidi. Uno di loro, giovedì 12 ottobre 2023, verrà eliminato definitivamente.