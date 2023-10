GF: Heidi Baci sgancia la bomba, ma poi accade qualcosa di strano

Al Grande Fratello 2023 e fuori fa molto parlare il rapporto nato tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tra coloro che non credono che possa nascere una relazione amorosa tra i due c’è Heidi Baci, la quale regala un colpo di scena in mezzo a tanti sorrisi e finti applausi. Alfonso Signorini dà inizio a questo blocco facendo notare che è tornata la pace nella Casa.

Innanzitutto il conduttore si rivolge a Lorenzo, eliminato durante la scorsa puntata con un televoto flash, facendogli presente che un suo vecchio attacco nei confronti di Beatrice poteva evitarlo. “Come se una donna avesse bisogno di un uomo per essere felice”, afferma Alfonso. Lorenzo ha modo di giustificarsi, dichiarando di essersi espresso male. Il calzolaio è seguito da Massimiliano Varrese, che parla di un’affermazione giocosa.

Dallo studio, intanto, interviene Cesara Buonamici, la quale non è sicura che ci sia davvero la pace. L’opinionista crede, però, che la vicinanza a Giuseppe le abbia permesso di inserirsi definitivamente nel gioco. Beatrice al GF non crede che sia esattamente così, semplicemente ribadisce che si è sempre ritrovata a essere fraintesa o con la porta chiusa in faccia con il gruppo.

Si passa così a parlare della storia tra Luzzi e Garibaldi, che già ha generato non pochi sospetti nelle scorse ore. Signorini tenta di mettere alla prova Giuseppe, per il quale ci sono ancora più dubbi: “Mi sembra che tu stia stretto in questa parte del tontolone, anche meno no?”. Tra una parola e l’altra, Beatrice ci tiene a mandare un messaggio ai suoi figli che la stanno guardando da casa: “Ciao ragazzi, voi mi conoscete”.

Alfonso inserisce più volte Massimiliano Varrese nel discorso. L’attore si è espresso molto in questi giorni sul rapporto nato tra Beatrice e Giuseppe. Viene definito il “diavoletto” della situazione e Cesara crede che per lui la Luzzi sia ormai diventata un’ossessione. In generale, l’attore nutre dei dubbi su questo rapporto, tanto che più volte mette alla prova il coinquilino calabrese.

La sua insistenza non piace molto al pubblico, che ormai non nutre simpatia nei suoi confronti. Invece, la maggior parte dei telespettatori apprezza moltissimo l’intervento di Heidi. Attraverso una clip, esce inizialmente fuori un discorso che ha fatto in questi giorni in confessionale:

“Secondo me il fatto che Bea sia stata la preferita, credo che spaventi un pochino gli altri concorrenti. Quindi ho notato atteggiamenti diversi da parte di tutti”

Già questo suo commento riceve l’applauso del pubblico. Ma non finisce qui. Heidi con tutta la sua schiettezza spiega cosa pensa dell’avvicinamento di Garibaldi a Beatrice, svelando un retroscena. “Parlando con Giuseppe, ho capito che ha una grande voglia di fare dinamiche, di giocare… l’ha sempre detto”, queste le parole con cui la Baci lascia senza parole il gieffino.

A questo punto, sconvolto, il concorrente calabrese si volta verso Heidi e le chiede di spiegarsi meglio. La stranezza avviene ora, quando la Baci fa un inaspettato passo indietro di fronte alla reazione di Giuseppe: “Non credo sia una strategia. Ora vedendo questi nuovi video penso che ci sia un interesse. Non ne sono molto sicura, devo essere onesta”.

Qui Heidi cerca di rimangiarsi l’accusa appena fatta, per cercare di non infangare troppo Garibaldi. Quest’ultimo appare abbastanza infastidito, mentre il pubblico dà assolutamente credito al retroscena svelato dalla Baci. Non si capisce, però, perché subito dopo faccia quel passo indietro, mostrandosi anche in difficoltà.

A gettare ancora più ombre su Giuseppe è Varrese, il quale parla spesso di “sacrificio”. In particolare, l’attore dice spesso che il gieffino si sta sacrificando per il gruppo avvicinandosi a Beatrice, riportando la pace nella Casa. C’è un piano ben studiato che riguarda il rapporto nato tra Luzzi e Garibaldi? Il sospetto si fa sempre più forte.