GF, Garibaldi smascherato: tre gieffini svelano la strategia su Luzzi

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023 si sono avvicinati parecchio, al punto che è scattato un bacio. Ma ci sono molti sospetti su questo avvicinamento, in particolare sul gieffino calabrese. Infatti, è lui in queste ore a finire nella bufera, con moltissimi telespettatori che si dicono pronti a spedirlo a casa non appena andrà al televoto. Si può sicuramente dire che la mossa di Garibaldi non è stata sensata, soprattutto perché avrebbe dovuto pensare che i suoi coinquilini avrebbero svelato la sua strategia.

Gli altri gieffini si stanno esponendo soprattutto dopo il bacio scattato tra Garibaldi e Luzzi nella vasca da bagno. Massimiliano Varrese e Samira Lui hanno detto la loro, in queste ore, alimentando i sospetti del pubblico di Canale 5. Addirittura l’attore si è ritrovato a prendere le difese di Beatrice, cosa davvero inaspettata visto che fino a qualche giorno fa si ritrovavano a scontrarsi in modo abbastanza acceso. Facendo il punto della situazione, il giovane concorrente calabrese ha ammesso di volersi godere questa conoscenza con l’attrice.

Ma Varrese, parlando con alcuni suoi coinquilini, ha fatto notare che la Luzzi al GF potrebbe restare davvero scottata da quanto sta accadendo:

“Secondo me Bea prende una tranvata… Si è affezionata molto. A lei piace, ma per lei è difficile perché ha due figli a casa… Ma non sta facendo assolutamente niente di male, anzi!”

Con queste parole, Massimiliano ha fatto intendere di credere che Beatrice ha davvero un interesse nei confronti di Giuseppe. Intanto, anche Samira Lui e Anita Olivieri hanno parlato della questione, confrontandosi con Heidi Baci e Ciro Petrone.

Scendendo nel dettaglio, Anita ha raccontato ciò che Garibaldi avrebbe detto nel magazzino della Casa:

“Eravamo in magazzino e ha detto ‘io se entra una ragazza lunedì faccio il panico’. Sì, ha proprio detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo. Magari gli mette le ansie e lui si sta stufando. Questa storia esiste solo da tre giorni alla fine, ricordiamocelo. A lui sta pesando questa situazione. Lei è molto presa ma non penso che la cosa vada avanti e quello che ho sentito me lo conferma”

Tali parole fanno, dunque, pensare che Giuseppe abbia architettato il tutto, consapevole del successo ottenuto da Beatrice. Se con l’ingresso di nuove concorrenti nella Casa di Cinecittà destabilizza il gieffino, per via di questa scenetta creata con la Luzzi, potrebbe significare che effettivamente non è molto interessato a questa storia.

Non è finita qui. La gieffina, per cui Garibaldi si è preso una cotta nelle scorse settimane, ha svelato un dettaglio che non può passare inosservato. Samira ha ammesso di aver notato alcuni atteggiamenti sospetti di Garibaldi, il quale avrebbe palesato l’interesse che nutre nei suoi confronti anche in presenza di Beatrice. E, in effetti, durante la conversazione di Ciro e Massimiliano è uscito fuori che l’intento di Giuseppe sarebbe quello di far ingelosire la Lui.

I telespettatori sono davvero indignati per la mossa del concorrente calabrese, in quanto non hanno mai creduto al suo interesse nei confronti di Beatrice. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa situazione e, soprattutto, come verrà commentata in puntata stasera.