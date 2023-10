Grande Fratello, Beatrice e Giuseppe: bacio di fuoco (video)

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono dati un bacio di fuoco dopo aver passato dolci attimi in giardino. Dunque pare che i due non ‘giochino’ più e facciano sul serio. O almeno questo è ciò che è bello credere, anche se si sa che lo zampino degli autori del Grande Fratello per creare una coppia c’è stato. Al di là di tutto, per lo meno, qualcosa si muove nella Casa più spiata d’Italia, troppo a lungo a secco di dinamiche.

Grande Fratello, Varrese esagera e la fa fuori dal vaso con Beatrice

Dopo la puntata andata in onda giovedì scorso del Grande Fratello, dove, anche questa volta, Beatrice Luzzi si è trovata al centro delle polemiche e a discutere con tutti gli altri inquilini, da parte di molti è cambiato l’atteggiamento. Tra le prime Rosy Chin che stanotte si è andata a scusare per non averla compresa, ma anche quasi tutti gli altri hanno mutato comportamento nei suoi confronti. Sarà che hanno capito che è amata dal pubblico e quindi meglio non farle la guerra?

Tutti buoni e carini dunque? Non proprio tutti. Massimiliano Varrese, infatti, a cui la Luzzi non sta per niente simpatica e che non fa nulla per nasconderlo, è tornato a tuonare su di lei.

Nelle scorse ore si è lasciato andare ad un commento piccato nei suoi confronti, parlando del flirt che lei sta avendo con Giuseppe Garibaldi, il 30enne calabrese. Secondo Varrese grazie a questa liaison Beatrice si è “ringalluzzita”. Quindi ha rincarato la dose, dicendo a Letizia Petris, Paolo Masella e Angelica Baraldi che ha chiacchierato con Garibaldi per dargli consigli: “Infatti ho detto a Beppe: ‘Oh, sacrificati: così usciamo fuori da ’sta situazione‘. Guarda che è l’unica via… è l’unica via per uscire fuori dall’acidità“.

Massimiliano Varrese vs Beatrice Luzzi

Gli scontri tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono iniziati sin da subito. I due hanno mostrato antipatia l’uno per l’altra, spesso litigando con toni accesi.

Secondo l’attore lei sarebbe fissata con lui tanto da punzecchiarlo continuamente anche con battute ironiche e frecciatine. Luzzi, dal canto suo, sostiene che Varrese abbia un alto ego e un forte narcisismo, e che si presenta come il moralista della situazione, ponendosi al di sopra degli altri. “Finto guru”, lo ha definito.

Tornando al cambiamento dei concorrenti verso l’attrice, c’è da dire che molti stanno iniziando a cambiare strategia poiché probabilmente iniziano a capire che non conviene mettersi contro un concorrente così forte. Questo soprattutto dopo l’eliminazione flash di Lorenzo, mandato al televoto da Beatrice stessa.

Il flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Da qualche giorno Beatrice ha svelato di avere una simpatia particolare per il giovane Giuseppe Garibaldi. Molti utenti si chiedono se lo scopo è quello di fare uno scherzo agli altri inquilini. Diversi concorrenti dubitano di questo interesse nato improvvisamente. Ma con il passare dei giorni i due stanno diventando sempre più intimi e complici, magari è proprio questo che sta infastidendo Massimiliano Varrese? Ora il bacio, si salvi chi può!