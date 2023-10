Grande Fratello, Beatrice Luzzi svela chi le piace: ecco il nome

Nella diretta di lunedì 2 ottobre del Grande Fratello, Beatrice Luzzi aveva ammesso di essere interessata ad uno dei coinquilini della Casa più spiata d’Italia. L’identità di questo, tuttavia, non era stata svelata, ma sono bastate poche ore per risolvere l’enigma. Ecco quindi che l’attrice ha svelato chi sarebbe il destinatario delle sue attenzioni.

Beatrice Luzzi: interesse per Giuseppe Garibaldi

Sembra proprio che la soluzione del mistero possa avere il nome e cognome di Giuseppe Garibaldi. Nel parlare con alcuni concorrenti, che hanno chiesto a Beatrice di svelare chi fosse il destinatario della sua simpatia, l’attrice, sollecitata soprattutto da Ciro Petrone, ha confessato: “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria“. Petrone, apparso spesso interessato ad approfondire le dinamiche amorose degli altri concorrenti, aveva inizialmente ipotizzato che a Beatrice piacesse Marco Fortunati, recentemente eliminato dal gioco.

Qualcuno, però, non ha creduto all’interesse di Beatrice nei confronti di Giuseppe. È il caso di Massimiliano Varrese che ha spiegato come, a detta sua, la coinquilina avrebbe ammesso la sua simpatia per Garibaldi solo a beneficio delle telecamere. Luzzi, secondo il pensiero di Varrese, vorrebbe imbarcarsi in questa dinamica amorosa per risultare maggiormente gradita al pubblico a casa e togliersi di dosso l’etichetta di “concorrente difficile”. “Quella donna non fa nulla per nulla” sono state le parole di Varrese.

Beatrice Luzzi e quel paragone con Jane Alexander

Recentemente, Beatrice Luzzi era stata paragonata a Jane Alexander da Valentina Modini. Non solo si parla di due attrici, ma entrambe hanno partecipato al reality targato Mediaset e, secondo Modini, ci sarebbero somiglianze anche in termini fisici e di età. Non secondo Beatrice Luzzi, che non aveva di certo fatto i salti di gioia per questo paragone avanzato dalla coinquilina. Eppure, stando alle parole di Jane Alexander (che ha detto la sua sulla reazione della Luzzi), tra le due non sarebbe successo nulla che spingerebbe l’attrice romana ad infastidirsi, dato che nemmeno si conoscono.

Ecco quindi che Jane Alexander, con una storia su Instagram, ha commentato la reazione piccata di Beatrice. L’ex vippona ha augurato all’attrice romana di godersi il Grande Fratello, non senza sottolineare come un minimo di solidarietà femminile, nel comportamento di Beatrice, non avrebbe guastato.