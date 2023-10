Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Jane Alexander: scoppia la faida

Al Grande Fratello, la concorrente Valentina Modini ha recentemente fatto un paragone tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Non solo sono due attrici, ma entrambe hanno preso parte allo stesso reality. Secondo la Modini, però, le due si somiglierebbero anche in termini di età e aspetto fisico. Pare che Beatrice Luzzi non abbia preso bene questo paragone, suscitando una successiva risposta da parte di Jane Alexander: ecco cosa è successo.

Paragone Luzzi-Alexander: parla l’ex vippona

In Tugurio, Valentina Modini ha paragonato Beatrice Luzzi a Jane Alexander, con la prima che non ha fatto i salti di gioia: “Ah beh, bel complimento!” ha esclamato. In seguito, Valentina ha parlato con i suoi compagni di quanto accaduto con Beatrice, commentando la sua reazione: “Lei si è molto innervosita” ha spiegato.

Non è chiaro per quale motivo Beatrice si sarebbe infastidita per questo paragone, considerando che, a quanto pare, tra lei e Jane Alexander non sarebbe successo nulla al di fuori del Grande Fratello. Questo, almeno, è quanto emerge dalle parole dell’ex vippona, che è intervenuta via social per commentare la reazione di Beatrice Luzzi:

“Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe, così… per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di GF. Se lo goda, che non dura per sempre“.

La “prova sincerità”: scontri nella Casa del Grande Fratello

Qualche giorno fa, gli autori del Grande Fratello avevano organizzato un gioco che aveva scatenato liti e dissapori all’interno della casa. Il gioco in questione era la “prova sincerità“, dove ogni concorrente aveva dovuto indicare chi, a detta propria, fosse il concorrente più ipocrita e narcisista. Ecco quindi che si era scatenato subito un battibecco tra Grecia Colmenares e Letizia Petris, con la prima che aveva votato la seconda.

Beatrice Luzzi, invece, aveva collezionato ben 7 voti (a votarla erano stati: Alex Schwazer, Giselda, Anita, Samira, Lorenzo, Vittorio e Massimiliano). L’attrice aveva espresso una certa sorpresa per quanto accaduto, lasciandosi andare, in seguito, ad un pianto-sfogo. Inaspettatamente, Beatrice Luzzi non aveva dato il suo voto a Rosy Chin, nonostante le incomprensioni e i battibecchi avuti in precedenti occasioni. Il gioco aveva portato anche ad uno scontro tra Claudio Roma e Fiordaliso, con il primo che non aveva digerito il voto datogli dalla cantante.