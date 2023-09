Grande Fratello, autori diabolici: caos in Casa. Pianti, liti e accuse

Il Grande Fratello in salsa “volemosi tutti bene” non stava funzionando, come testimoniato dai dati di ascolto in prime time deludenti. L’idea di Pier Silvio Berlusconi di raccontare storie con garbo ed eleganza ha causato più di qualche sbadiglio e di conseguenza la fuga da Canale Cinque di parte degli affezionati del reality show. Gli autori sono così corsi ai ripari e nelle scorse ore hanno organizzato un gioco che ha dato fuoco alle polveri innescando liti, pianti e dissapori. D’altra parte, che piaccia o no, certi tipi di programma non possono sostenersi senza gli scontri. Ma si proceda con ordine.

Scontro Grecia-Letizia al GF 8

Agli inquilini è stato detto di partecipare alla “prova sincerità”. Hanno dovuto indicare il concorrente più ipocrita e più narcisista. Inutile dire che è tale trovata ha partorito il caos, con la Casa che è stata investita dall’effetto polveriera. Durante il gioco Grecia Colmenares ha piazzato a Letizia il suo voto circa l’essere narcisista e ipocrita. La giovane non l’ha presa bene.

“Ma sai il significato di queste parole? Cosa vuol dire ipocrita Grecia? – ha tuonato Letizia – Tu vai a dire che mi voglio far notare. Io che sono la persona più ingenua del mondo. Posso parlare? Me ne vado a fumare! Mi dai dell’ipocrita perché ti ho risposto male per una pentola? Io sono doppia faccia per cosa? Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi e dire cattiverie gratis! Sei tu che sei falsa“.

“Non sei ingenua, guarda! Tu non mi dici le cose in faccia. Poi un momento sei carina e subito dopo aggredisci”, la replica di Grecia.

Beatrice Luzzi in lacrime

Il gioco ha portato ad altri attriti, coinvolgendo anche l’attrice Beatrice Luzzi, tra le personalità più attive e discusse della Casa più spiata d’Italia. La donna, nel corso della “prova sincerità” ha collezionato 7 voti. Ecco la lista di chi l’ha indicata come ipocrita e narcisista: Alex Schwazer, Giselda, Anita, Samira, Lorenzo, Vittorio e Massimiliano.

La reazione della Luzzi non si è fatta attendere:

“Porca miseria non me l’aspettavo proprio, soprattutto da Massimiliano. Ho vinto, che bello! Devo dire la verità? Non me l’aspettavo. Penso di avere tanti difetti ma di essere ipocrita no. Sono una persona diretta e penso di averlo dimostrato. A quanto pare trasmetto qualcosa di sbagliato, cioè di non mio. E questo è qualcosa di importante da capire alla mia età”.

Stupendo un po’ tutti Beatrice non ha dato il suo voto alla chef Rosy Chin. Motivo?

“Io e Rosy abbiamo un’intesa molto profonda, che voi ci crediate o no. Io non mi sono mai lamentata della sua cucina, mi sono lamentata del fatto che mi ha tenuto il muso per tre giorni per aver messo le mani in pasta. Io ho sempre fatto un passo indietro nonostante sia abituata a cucinare. Ogni volta che le chiedevo se potevo dare una mano mi ha sempre detto no. Mi ha messo il muso per tre giorni perché per dieci minuti ho fatto degli gnocchi. Io di ipocrita in tutto questo non vedo assolutamente nulla”.

Alex Schwazer ha giustificato il suo voto proprio tirando in ballo i comportamenti della Luzzi nei confronti di Rosy Chin: “Secondo me non è stato giusto criticare Rosy dicendo che è lenta nel cucinare e poi sederti mangiando quello che ha cucinato lei“. “Io non sono ipocrita e nelle vostre critiche non ci vedo nulla di ipocrita“, ha chiosato la Luzzi che è poi stata investita da un pianto-sfogo.

Scoppiano nuove incomprensioni tra Rosy e Beatrice ???? #GrandeFratello pic.twitter.com/lFszWqXbQu — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2023

Scoppiano nuove incomprensioni tra Rosy e Beatrice ???? #GrandeFratello pic.twitter.com/lFszWqXbQu — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2023

Nel corso del gioco animi accesi anche tra Claudio Roma e la cantante Fiordaliso, con il primo che si è scagliato sulla seconda, non avendo digerito il voto che gli è stato affibbiato. Pare che il tempo della Casa in cui tutti vanno d’amore e d’accordo stia terminando. Serviva in effetti una scossettina, gli autori hanno provveduto a darla. Anche perché ci sono due prime time a settimana da confezionare e di qualcosa bisogna pur parlare, con la speranza di non far sbadigliare il pubblico.