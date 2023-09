Grande Fratello, “Fiordaliso, vai a casa!”. Ira della cantante e lite

Finalmente un po’ di movimento nella Casa del Grande Fratello. Nel pomeriggio gli animi si sono surriscaldati. Protagonisti Claudio Roma, veterinario e imprenditore 34enne, e la cantante Fiordaliso, 67 anni. A mettere pepe nella dimora più spiata d’Italia ci hanno pensato gli autori. Nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre hanno invitato i concorrenti a partecipare ad un giochino diabolico. Gli inquilini hanno dovuto sottoporsi alla “prova sincerità”, venendo chiamati ad indicare il concorrente considerato più narcisista e più ipocrita.

Il clima si è fatto teso nel momento in cui l’imprenditore romagnolo ha commentato il voto che si è beccato da Fiordaliso, palesando la propria delusione e stizza. Roma, inalberandosi, si è pure lasciato sfuggire una frase non proprio felice che ha innescato polemiche sia all’interno della Casa sia sul web.

In particolare, il 34enne, dopo che l’artista l’ha nominato nel gioco, si è rivolto a lei in modo piccatissimo: “Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa, tutti hanno bisogno di un sogno tu no. Hai un sogno minore del nostro”. Fiordaliso inizialmente è rimasta perplessa, dopodiché ha replicato: “Chi te l’ha detto che ho un sogno minore del tuo, come ti permetti?”.

“Perché tu hai il doppio dei miei anni”, la controreplica di Claudio. “Ma cosa vuol dire? Allora ho fatto bene a votarti”, ha tuonato la cantante prima incassare il sostegno di Massimiliano Varrese che, riferendosi a Roma, ha detto: “Questa non è una cosa carina da dire. Non è detto che uno a 70 o 80 anni non abbia un sogno, che ne sai che lei ha avuto tutto?”.

“Tu non puoi saperlo”, ha concluso Fiordaliso prima che la conversazione sfumasse su altri argomenti. La vicenda ha provocato parecchie reazioni anche sul web tra i telespettatori affezionati al reality show di Canale Cinque. Diversi coloro che si sono schierati con l’artista, ritenendo il comportamento avuto da Roma fuori luogo, sbagliato e poco rispettoso.

Claudio “Tu non hai bisogno di niente puoi andare a casa, tutti hanno bisogno di un sogno tu no” Fiorda: “Chi te lo ha detto che ho un sogno minore del tuo, come ti permetti?!” Claudio: “Perché tu hai il doppio dei miei anni” IMBARAZZANTE ???? QUESTO TROGLODITA #GrandeFratello pic.twitter.com/5Vt2hSlra5 — ????????????????????????????????????????????????????????_97 (@zabetta97) September 20, 2023

Claudio Roma deluso da Alfonso Signorini

Il 34enne ha fatto parlare di sé nelle scorse ore anche per aver criticato apertamente l’operato del conduttore dopo che questo, nel presentarlo, ha raccontato che il concorrente “ha un passato da spacciatore”. Roma ha sì avuto dei problemi con la giustizia per via di non meglio chiarite vicende riguardanti sostanze stupefacenti. Dall’altro lato Claudio ha lasciato intendere che la parola “spacciatore” è stata, a suo avviso, usata fuori luogo e con poco tatto.

A sostegno di Roma è intervenuto anche Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore di Uomini e Donne che con il veterinario condivide una stretta amicizia. “Indignazione”, ha tuonato il l’ex fidanzato di Nicole Santinelli, riferendosi alle parole di Signorini.