Claudio Roma del GF e Mancini di UeD, ira su Signorini: “Indignati”

Delusione e sconforto: questo lo stato d’animo di Claudio Roma, il veterinario di 34 anni che ha varcato la fatidica porta rossa del Grande Fratello per entrare in gioco lo scorso venerdì. Qualcosa però lo ha ferito profondamente durante la presentazione preparata da Alfonso Signorini. Ma si proceda con ordine: l’uomo ha alle spalle un passato non facile, segnato anche da un precedente penale e da qualche giorno di carcere. La sua situazione non è stata spiegata nel dettaglio, ma si è compreso che ha avuto a che fare con la droga, anche se non in modo massiccio. Da adolescente, da quanto trapelato, era una testa calda e qualcuna l’ha combinata. Oggi si è sistemato e conduce una vita tranquilla. Insomma, non è un delinquente. E non lo è nemmeno mai stato.

Signorini, però, nel presentarlo lo ha definito un “uomo con un passato da spacciatore“. Una frase che ha dato una pugnalata a Claudio che, a distanza di qualche ora, ha manifestato tutto il suo disappunto per come sono andate le cose, scagliandosi sull’operato del conduttore del GF. In effetti non ha tutti i torti.

Così Roma parlando con alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia a proposito di ciò che ha detto Signorini sul suo conto:

“Voi non avete visto la mia presentazione? Avete per caso sentito cosa ha detto Alfonso su di me? Ecco, c’è una parola che proprio non doveva dire. Del carcere? no quello va bene è la verità è quello che è successo. Mi riferisco che mi ha chiamato spac… No proprio no non doveva. Perché vogliamo dirlo? Sì ok, ma è una roba talmente forte, una parola troppo forte. Non mi è mai appartenuta e non va bene. Se andiamo a vedere… Ok che se uno porta una sostanza a degli amici o a mille persone è la stessa cosa, lo chiami allo stesso modo, ok lo capisco. Però in quel momento poteva dirlo in tanti altri modi. Non è che non doveva parlarne e lo so benissimo. Sono qui anche per parlarne e io sono quello che sono anche per il mi passato”.

E ancora:

“Non mi vergogno di nulla. Però c’è modo e modo. Ci sto male perché a casa… c’ho pensato qui dentro più volte. Anzi ci penso sempre. In quel momento non ho nemmeno reagito perché mi sono bloccato. Mi sono fermato perché avrei reagito troppo male altrimenti. Adesso vi posso dire che quando vi ho salutato non riuscivo nemmeno a essere tranquillo. Perché il mio pensiero ovviamente era su quello. Adesso poi magari avrò modo anche di spiegare”

L’ex Uomini e Donne Carlo Alberto Mancini contro Signorini

Una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Carlo Alberto Mancini, è un amico stretto di Claudio Roma (quanto è piccolo il mondo, viene da pensare). Dopo lo sfogo del veterinario ha a sua volta criticato Signorini, scrivendo una storia piuttosto dura indirizzata al conduttore. Mancini ha parlato addirittura di “indignazione“, augurandosi che presto l’amico possa avere modo di spiegare nel dettaglio il suo passato.

Claudio Roma e il caso bestemmia

Nelle scorse ore Roma è finito al centro dell’attenzione anche per un altro caso. In un video divenuto virale lo si sente dire “Dio”. Non chiaro ciò che scandisce prima. C’è chi ha gridato alla bestemmia e chi invece sostiene che non abbia detto nulla di male. Gli autori del GF dovrebbero analizzare il filmato e dare un responso.