GF, primo caso bestemmia (video): a Berlusconi si rizzano i capelli

Il primo caso di presunta bestemmia al Grande Fratello 8 è servito. Protagonista Claudio Roma, il veterinario 34enne della riviera romagnola. In un filmato che sta facendo il giro dei social si sente l’uomo pronunciare “Dio”. Non chiaro invece quel che scandisce prima. L’audio non è nitido e le ipotesi si stanno sprecando. C’è chi afferma che quella udita sia senza dubbio una bestemmia, chi sostiene che abbia detto osta Dio (in Romagna osta è un intercalare) e chi invece è sicuro che il 34enne non abbia detto alcunché di male.

Raga vi prego… ha bestemmiato?

Sentite anche voi quello che ho sentito io?????#GF #grandefratello pic.twitter.com/k8n7dWPo6f — Viva il trash (@vivailtrashhh) September 16, 2023

Senza dubbio gli autori del GF scandaglieranno l’audio per fare luce sulla vicenda. Se si fosse davvero innanzi a un caso di bestemmia, sarebbe una tegola pesante per il reality show considerando tutte le precauzioni prese quest’anno da Mediaset per non inciampare in figuracce.

Si procederà con la squalifica? A onor del vero l’ipotesi che Roma venga cacciato sono poche in quanto l’audio è assai disturbato e non si riesce bene a capire che cosa abbia detto di preciso. Dall’altro lato è giusto precisare che episodi simili a qualcuno in passato sono costati molto cari.

Ad esempio Denis Dosio fu allontanato dalla Casa più spiata d’Italia per aver detto “Dio Bo”. Stefano Bettarini per un “Porca Madosca”. Ci sono però edizioni ed edizioni. Alfonso Signorini, memore di ciò che è accaduto in passato, sa bene che se si dovesse iniziare con le squalifiche ci sarebbe il rischio di un effetto domino. Creato il precedente, poi si andrebbe incontro ad una caccia alle streghe e probabilmente ad altre cacciate.

Ecco perché, a meno che emerga chiaramente che il veterinario abbia bestemmiato, difficilmente si procederà con l’eliminazione d’ufficio. Chissà cosa ne pensa Pier Silvio Berlusconi. Probabilmente gli si staranno rizzando i capelli alla sola idea di vedere macchiato il Grande Fratello 8, quello della ripartenza, quello della pulizia dal trash e dal malcostume. Nel frattempo i vertici Mediaset devono pure fare i conti con gli ascolti tutt’altro che rosei della seconda puntata del reality, inchiodato al 16% di share.