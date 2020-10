Denis Dosio: le prime parole dopo la squalifica al Grande Fratello Vip

A poche ore dall’espulsione dal reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip, Denis Dosio è riapparso sui social. Attraverso il suo account sul social network di condivisioni d’immagini Instagram, l’influencer ha voluto nuovamente scusarsi per quella parola di troppo. Un’espressione ingiuriosa che gli è sfuggita e che non andava detta in un contesto televisivo. Dopo aver fatto la doverosa ammenda per la bestemmia involontariamente pronunciata, il giovane sembra aver recuperato serenità e brio. Stando alle ultime Instagram stories pubblicate da Denis, l’influencer sembra aver accettato la lapidaria ed inappellabile decisione del Grande Fratello Vip. La sua non è certo la prima espulsione. Prima di lui, infatti, è capitato anche a tanti altri concorrenti italiani. Sui social Dosio ha comunque cercato di porgere nuovamente le sue scuse ai telespettatori e fan che lo hanno sostenuto durante questa avventura televisiva: “Non so se partire dal dirvi grazie o dal chiedervi scusa” ha esordito il giovane.

Le scuse di Denis

Denis ha poi fatto delle doverose precisazioni, dicendo: “Quel linguaggio fa parte di me, ma è un modo di dire della zona in cui sono nato“. L’influencer ha proseguito affermando di aver pronunciato stupidamente o inconsciamente quelle parole non credendo si trattasse di una bestemmia. Ha poi concluso rinnovando le sue scuse, quindi ringraziando tutte le persone che gli hanno inviato attestazioni di affetto e supporto morale. Gesti di vicinanza che lo hanno portato a non avere alcuna lacrima sul viso, piuttosto a dargli tutta la carica e l’energia necessaria per ripartire con serenità.

Denis parla dell’esperienza al Grande Fratello Vip

Tramite le Instagram Stories, Dosio ha raccontato anche com’è stata per lui la permanenza al Grande Fratello Vip: “Un’esperienza bella finché è durata, chissenefrega per come è finita“. Ripartire per lui è ora diventata la sua parola chiave. Il 19enne rassicura tutto il suo fandom che è pronto per continuare, “spaccare tutto” e non fermarsi mai più. Inutile dire, che i numerosi fan del giovane influencer hanno accolto con affetto ed entusiasmo le parole di Dosio. Sono tanti infatti i commenti, ma anche like ed emoticon che si susseguono sotto ai suoi ultimi post. Attestazioni queste del grande seguito su cui Denis può contare oggi.