Denis Dosio squalificato al GF Vip: tutti i concorrenti in lacrime

Denis Dosio è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Il 19enne questa notte si è lasciato scappare un’espressione offensiva. Purtroppo il reality non ha potuto non prendere un provvedimento nei suoi confronti. Alfonso Signorini inizia la puntata con una piccola parentesi simpatica, per poi annunciare che deve fare un discorso decisamente più serio. Chiama così in confessionale Denis e gli spiega che c’è stato, appunto, un momento in cui ha fatto un’affermazione che non può essere accettata e che tocca diverse persone, in particolare quelle credenti. L’influencer rivela di essere subito andato in confessionale, dopo aver fatto il suo errore. Si è reso conto dopo di quanto dichiarato e, soprattutto, ci tiene a precisare che una simile espressione non fa parte di lui. Denis dimostra di essere un ragazzo molto educato, infatti non va contro le parole di Signorini, anzi decide di scusarsi. Signorini cerca di rassicurarlo, dichiarando che nessuno pensa che il suo sia stato un errore volontario. Questo, però, non cambia la natura di ciò che ha detto. Ed ecco che Alfonso legge il provvedimento preso su Denis.

Denis Dosio squalificato al Grande Fratello Vip: tutti i gieffini non trattengono le lacrime

Il giovane Dosio lascia così la Casa più spiata d’Italia, concludendo in anticipo la sua esperienza. In queste ultime ore il pubblico aveva notato l’espressione di Denis, tanto che si è iniziato a ipotizzare la sua squalifica. Poco dopo la diretta di questa sera, è stato annunciato l’annullamento del televoto. Così i telespettatori hanno avuto la conferma. “Denis sei ufficialmente squalificato dal gioco. Devo chiederti di salutare tutti e raggiungermi qui in studio”, questo è il provvedimento letto da Signorini. A questo punto, Dosio non riesce proprio a trattenere le lacrime. Non solo lui, ma anche i suoi compagni d’avventura non riescono a trattenersi, tra questi Andrea Zelletta e Franceska Pepe. Proprio tutti sono dispiaciuti per la squalifica di Denis, Patrizia De Blanck chiede addirittura al programma di perdonare il suo errore e di fare un passo indietro.

Denis Dosio lascia la Casa del GF Vip, arriva la squalifica: il gieffino chiede scusa

Persino Patrizia non trattiene le lacrime di fronte alla squalifica di Denis. “Volevo chiedere in generale scusa a chi si è sentito in causa. Credo che si sia capita una parola diversa”, dichiara Dosio profondamente sconvolto. Signorini fa presente che in questi casi la produzione fa il rallenty dei filmati, dunque il provvedimento andava preso. I concorrenti cercano di rassicurare Denis. In particolare, Francesco Oppini cerca di far capire al giovane che deve essere forte. “Mi raccomando spaccate tutto, non fate gli sbagli che ho fatto io. Forse è una delle cose più brutte che mi sia capitata nella mia vita”, afferma Dosio. Un momento difficile per il 19enne, che lascia così la Casa del programma.