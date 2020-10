Gf Vip 5, televoto annullato per provvedimento: la bestemmia di Denis c’è?

Un nuovo televoto annullato al Grande Fratello Vip 5, per cui stasera ci sarà un altro provvedimento in arrivo. Di solito quando ci sono comunicati del genere da parte del Gf è perché hanno deciso per la squalifica di uno dei concorrenti in nomination. Negli anni passati è sempre stato così, e lo stesso è successo pure in questa quinta edizione con Fausto Leali. Lui è stato squalificato dopo la parola usata su Enock e che oggi è considerata un’offesa (ha messo una “g” di troppo nella parola nero). Stasera invece potrebbe arrivare un provvedimento per Denis Dosio: verrà squalificato al Gf Vip per bestemmia? Di squalifiche per bestemmie deve essercene almeno una in ogni edizione, e se non c’è la squalifica c’è almeno la polemica su una presunta bestemmia. Denis potrebbe aver bestemmiato stanotte e la reazione dei concorrenti ha confermato la possibilità che poteva trattarsi proprio di quello.

Denis Dosio squalificato al Gf Vip? La bestemmia al centro della sesta puntata di stasera

Le fan di Dosio, le cosiddette “viziatine”, avranno passato ore interminabili con il fiato sospeso in attesa di conoscere il destino del loro beniamino. Erano tutte pronte a sostenerlo fino alla fine del Gf Vip, di sicuro lo hanno votato tantissimo per salvarlo da questa nomination ma potrebbe essere stato tutto inutile. Poco fa, a ridosso della sesta puntata di stasera, il Grande Fratello Vip ha reso noto che il televoto è stato annullato. Le parole del comunicato sono sempre le stesse: “Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente”. In nomination ci sono, anzi c’erano, ben sette inquilini della Casa: Massimiliano, Denis, Tommaso, Francesco, Maria Teresa e Guenda, Adua e Dayane. Una nomination ricca di nomi, ma non ci sarebbe stata nessuna eliminazione. Il meno votato dal pubblico sarebbe andato direttamente in nomination per lunedì prossimo. Ma non succederà nulla di tutto ciò.

Grande Fratello Vip, altro televoto annullato: seconda squalifica in arrivo?

Dopo la bestemmia di Denis Dosio gli altri concorrenti presenti nella stanza hanno esclamato un “no” e poi hanno sviato il discorso. Durante tutta la giornata di oggi invece in molti erano preoccupati che potesse esserci una squalifica, consapevoli del fatto che ci siano delle regole da rispettare. Il contratto parla chiaro: se si bestemmia, si va fuori. E se il Gf Vip ha appurato tramite la sua analisi del video e dell’audio che quella di Denis è stata una bestemmia, allora sarà squalificato. Potrebbero aver optato per un altro provvedimento? Non è da escludere, ma sarebbe ingiusto nei confronti di tutti i concorrenti delle passate edizioni che invece hanno dovuto lasciare la Casa.