GF, Luzzi non ha rivali: perché il reality dipende da lei. Caos Cesara

Beatrice al Grande Fratello 2023 è ormai inarrestabile e non ha più nessun rivale per il pubblico: la conferma arriva stasera

Al Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini punta ancora su Beatrice Luzzi e il successo che sta ottenendo tra i telespettatori. Ebbene anche stasera è lei la preferita del pubblico con una percentuale sorprendente: il 47% contro i suoi 7 sfidanti. C’è da dire che è ormai lei a reggere l’intero programma. Quasi tutti i commenti, legati al reality, sui social network dipende da ciò che fa e dice lei. Dallo studio di Canale 5, però, non arrivano complimenti. Infatti, Cesara Buonamici appare davvero infastidita dall’atteggiamento dell’attrice. Se inizialmente l’opinionista sembrava schierata dalla sua parte, ecco che da lunedì scorso si scaglia contro di lei in diretta.

E questo al pubblico non piace, in quanto avrebbero preferito da parte sua più comprensione nei confronti di Beatrice. Ma è anche giusto che ognuno esponga la propria opinione, in particolare lei che è lì per questo. Ormai, però, quasi tutti i telespettatori sono dalla parte della Luzzi, almeno da ciò che è possibile comprendere sui social network. Non è semplice trovare qualcuno che commenta contro l’attrice, anzi.

Sono tutti fermamente convinti che l’intera Casa si sia schierata ingiustamente contro di lei. E arrivano applausi anche stasera, quando Beatrice dice la sua sull’ultima lite che l’ha vista protagonista in questi giorni:

“Non sapevo di tutta questa cosa. Massimiliano Garrese… Varrese giusto? Sta facendo un gioco sporco nei miei confronti. Io stavo parlando con Alex e Ciro, lui che stava lontano si è messo in mezzo. Possibile che non abbia altro da fare?”

Facendo il punto della situazione, Beatrice al GF ha chiesto semplicemente ad Alex Schwazer di cedere il suo letto, in modo che lei potesse trovarne uno dove dormire meglio. Infatti, l’attrice assicura che alcuni gieffini dormono su letti matrimoniali da soli e lei, intanto, si ritrova a riposare in una zona della stanza (vicino alla porta) abbastanza fastidiosa. Dunque, il suo obiettivo era quello di trovare una soluzione per trovare un altro letto.

Le sue intenzioni, però, sono state interpretate in malo modo da Massimiliano Varrese, che è intervenuto. L’attore si è detto convinto del fatto che Beatrice abbia fatto appositamente questa domanda perché sapeva che Alex le avrebbe ceduto il suo letto. Ma stasera la stessa Luzzi fa notare di aver ringraziato lo sportivo, facendo poi un passo indietro con la sua richiesta. Massimiliano, però, crede che ormai questa situazione nella Casa sia insostenibile:

“Credo che questa situazione stia diventando nociva nella Casa. È una settimana che non la calcolo, questo andazzo è diventato un malessere pericoloso. Ad Alex cerchiamo di proteggerlo, quindi sono pronto a scatenare l’inferno lo dico per difendere la sua situazione”

Ed ecco che arriva l’intervento di Cesara Buonamici, che lascia un po’ perplessi i telespettatori. “Hai combattuto per entrare in Casa, esattamente come gli altri. Non ti sei ancora integrata, ma sei tu così o stai cercando di far innervosire tutti?”, chiede l’opinionista. Non solo, poi continua: “C’è anche un po’ del tuo o fanno tutto gli altri?”. La Luzzi ancora una volta sorprende tutti, ammettendo che c’è del suo. Ritiene di essere una persona ironica e tagliente, dettagli che potrebbero effettivamente creare certe dinamiche.

La cosa certa, oltre l’affetto del pubblico nei suoi confronti, è il fatto che Beatrice sta portando avanti un intero programma. Infatti, molti telespettatori si chiedono: cosa ne sarebbe stato di questa edizione? Già i dati degli ascolti non sono positivi, senza una Beatrice Luzzi la situazione sarebbe stata davvero più complicata.

Grande Fratello:

Intanto, in questi giorni, Beatrice ha iniziato a pensare che Massimiliano ce l’abbia con lei per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, pubblicata poco prima dell’inizio di questa edizione. La Luzzi veniva così annunciata come nuova concorrente, invece Varrese no. Questo, secondo l’attrice avrebbe creato da parte di lui una certa rivalità. Ma l’attore non ci sta: “Io di copertine ne ho fatte. Questa è una cosa da prima donna, di rivalità. Io non so manco di questa copertina”.

A questo punto, Alfonso Signorini cerca di dare un importante consiglio agli altri gieffini. In questo modo, il conduttore fa notare che l’attrice è molto amata dal pubblico:

“Beatrice ha detto una serie di cose molto pesanti, ma ha detto una cosa sacrosanta su cui invito ognuno di voi a riflettere: ma loro non si rendono conto che rendono me più protagonista. Potrebbe significare che anche il pubblico a casa, vedendo tutta la Casa contro una persona, vede quella persona come una vittima. Ottenete l’effetto contrario, perché la rendete sempre più forte”

Si discute subito dopo della lite tra Beatrice e Paolo. Al termine della loro discussione, l’attrice ha consigliato al gieffino di tornare a fare il suo lavoro, ovvero il macellaio, se non riesce a reggere il gioco. La Luzzi smentisce di aver detto tale frase in modo sgradevole, in quanto non trova che fare il macellaio sia un’offesa. In effetti, non sembra l’abbia fatto con questa intenzione.

Intanto, Cesara dallo studio continua a punzecchiare Beatrice, chiedendo a Fiordaliso: “Secondo te si sente al di sopra degli altri?”. Ecco il pensiero della cantante:

“Lei è una donna spigolosa, no superiore no. Il suo carattere è così. Ma non siamo tutti contro di lei, ma è lei contro tutti. Non è così, credetemi. Tutti quanti tentano di parlare, ma lei trova duemila spiegazioni. Non lascia scampo, non fa respirare. Una lama”

A questo punto, Alex Schwazer chiede alla Luzzi di fare un passo indietro e resettare tutto, per riportare la serenità. Subito dopo la pubblicità, Rebecca Staffelli riporta per errore una frase sbagliata. L’esperta social fa sapere in diretta che, durante la pubblicità, Beatrice ha negato la tregua ad Alex e Ciro Petrone, in quanto vorrebbe le scuse.

Signorini richiama subito sull’attenti l’attrice, chiedendole spiegazioni. Ma ecco che Beatrice smentisce il racconto di Rebecca: “No, ho detto ‘sì per la tregua, ma non chiedo scusa. O ci chiediamo scusa tutti’. Questo perché le cattiverie che mi sono state dette sono tante'”. L’attrice viene sostenuta, in questo caso, da Alex e Ciro, che confermano.

Questo crea il caos sui social network, dove i telespettatori appaiono furiosi per l’errore. Chiaramente si tratta, appunto, di un piccolo errore, su cui si può passare sopra, che chiunque al posto di Rebecca avrebbe potuto commettere.