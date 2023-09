Grande Fratello 8, ufficializzati Petris, Torresan e Menozzi: chi sono

Manca una settimana all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, un’edizione sicuramente diversa dalle precedenti. Com’è noto, ci sarà una sola opinionista, ovvero Cesara Buonamici, una nuova opinionista social, Rebecca Staffelli, e il clima richiesto sarà molto meno trash e più “educativo”. La grande novità, poi, è nel cast, composto sia da personaggi VIP che da persone normali, i cosiddetti NIP. Alcuni dei vipponi sono stati già svelati nelle scorse settimane, mentre fino ad ora non si era parlato ancora di nessun NIP. Ebbene, Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitale, poco fa ha annunciato i primi sei concorrenti ufficiali, di cui tre nip. Tra i vip, ci sono i già citati Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Dopodiché, sono stati annunciati il modello e ingegnere Vittorio Menozzi, l’operaia Giselda Torresan e la fotografa Letizia Petris. Chi sono?

Chi sono i primi tre concorrenti NIP

Vittorio Menozzi ha 21 anni e si è appena laureato all’università di Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale. Da tempo, però, lavora anche nel mondo della moda come modello, sfilando per importanti marchi come Dolce e Gabbana e Missoni. Sull’agenzia Trend Models, infatti, è possibile leggere la sua scheda, dalla quale si apprende che è alto 186 cm. Per quanto riguarda i social, Vittorio ha un profilo su Instagram dove è seguito da poco più di 6mila persone.

Giselda Torresan ha 33 anni, è nata ad Asolo in provincia di Treviso e, oltre a lavorare in una fabbrica di stampaggio plastica, è un’influencer ecologista. La futura gieffina, infatti, vanta ben 100mila followers su Instagram ed è stata anche intervistata da Il Messaggero per parlare della sua passione per la natura e la montagna. La sua è una vita molto movimentata, tra trekking, camminate ed avventure sui monti. Quella del Grande Fratello per lei, dunque, sarà un’esperienza totalmente diversa e che la metterà sicuramente a dura prova.

Infine, Letizia Petris ha 24 anni, viene da Riccione ed è una fotografa. Come si può vedere dai suoi social, in passato ha anche fatto importanti collaborazioni, lavorando ad esempio per Campari. Letizia è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove è solita pubblicare molte storie e foto della sua quotidianità, vantando più di 14mila followers.

Insomma, i tre concorrenti nip, seppur sconosciuti al grande pubblico, hanno tutti un seguito non indifferente sui social o sono in qualche modo già connessi con il mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, non resta che attendere l’11 settembre per conoscerli meglio e scoprire come si comporteranno nella loro prima esperienza televisiva nella Casa più spiata d’Italia.