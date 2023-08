Grande Fratello presenta il 1° vip: video e la promessa di Signorini

Dopo le tante voci, adesso c’è l’ufficialità: Alex Schwazer è il primo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. A darne l’annuncio sono stati i profili social ufficiali della trasmissione targata Mediaset, attraverso un video che mostra il conduttore Alfonso Signorini insieme all’atleta.

Alex Schwazer al Grande Fratello: l’annuncio ufficiale

Questo il comunicato con cui si dà l’annuncio della partecipazione di Schwazer al nuovo Grande Fratello:

“Di traguardi ne ha raggiunti tanti, adesso sta per aprirsi la Porta di un’altra sfida da vivere tutta d’un fiato: Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale di Grande Fratello!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il noto marciatore italiano era stato accostato al reality di Mediaset nelle scorse settimane. Ora è ufficiale e a partire da lunedì 11 settembre lo vedremo coinvolto in questa nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità. Nel video dell’annuncio, vengono mostrati Signorini e Schwazer a Cortina, su una strada. Il campione olimpionico di marcia potrà contare su una promessa fattagli da Signorini, come esplicitato nel loro discorso in video: nella sua partecipazione al reality verrà messo in condizione di potersi allenare, in quanto intenzionato a prendere parte alle gare di qualifica per le prossime Olimpiadi. Signorini ha spiegato che Schwazer verrà seguito, giorno per giorno, in diretta dalla Casa del Grande Fratello.

Sotto il profilo Instagram del Grande Fratello, tuttavia, una parte dell’utenza si è scagliata contro Signorini e contro il programma. “Signorini sarà a causa tua se non vedremo il gf anche quest’anno” ha commentato un utente. “Cacciate Signorini per favore!” si legge sotto il video. “Si prospetta il gf più noioso di sempre” è stato un altro parere. Qualcuno, però, ha espresso il suo sostegno al conduttore e alla scelta di portare Alex Schwazer nella Casa del Grande Fratello. Tra questi, c’è stata Eva Grimaldi: “Interessante. Ho visto il documentario della sua vita. Ne ha passate tante. Sicuramente ne parlerà nella casa del gf“.

Cast Grande Fratello: chi dopo Schwazer?

Quello di Alex Schwazer è il primo nome ufficiale a far parte del cast del nuovo Grande Fratello. Negli scorsi giorni, tuttavia, sono stati molti altri i possibili concorrenti accostati al reality, che aspettano di essere confermati o smentiti. Tra questi, c’erano stati il comico Alvaro Vitali e l’attrice Claudia Koll, le cui possibilità di vederli varcare la porta rossa si sarebbero velocemente affievolite. Tra i nomi recentemente vociferati, si era parlato di Rosanna Fratello e Marta Flavi, mentre si sono fatti più insistenti i rumor su Cristina Scuccia, ex concorrente dell’ultima edizione de l’Isola dei Famosi. Rimane da capire quali dei tanti nomi circolati negli scorsi giorni potrà effettivamente entrare nella Casa più spiata d’Italia.