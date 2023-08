Cast Grande Fratello, altri 2 colpacci: i vip sicuri ora sono 8, la lista

In questo periodo, ogni giorno sono solite uscire nuovi nomi dei possibili concorrenti vip della nuova edizione del Grande Fratello. Tra fake news e gossip vari, oggi, 21 agosto, finalmente sono stati confermati gli 8 vip che, con ogni probabilità, vedremo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Prima di tutto, sembrerebbe esclusa la partecipazione di Alvaro Vitali e Claudia Koll, annunciato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Dopodiché, TvBlog ha confermato alcuni dei nomi diffusosi in questi giorni, mentre Davide Maggio ha confermato due donne che vedremo nel reality. Di chi si tratta? Dell’attrice Beatrice Luzzi nella suo debutto al mondo dei reality e della cantante Fiordaliso, la quale, dopo i problemi di salute, avrebbe confermato la sua partecipazione.

Dunque, ecco gli otto vipponi accertati fino ad ora: Alex Schwazer; Beatrice Luzzi; Ciro Petrone; Giampiero Mughini; Samira Lui; Fiordaliso; Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese. Ma, non finisce qui. Davide Maggio ha dato qualche anticipazione su altre tre donne che pare varcheranno la famigerata porta rossa. Sul suo profilo Twitter, l’uomo ha scritto due lettere precise per anticipare una delle papabili nuovi concorrenti del GF: “R.F”. A quanto pare, si tratterebbe delle iniziali della cantante e attrice Rosanna Fratello.

Non solo, il blogger ha poi spoilerano un’altra probabile vippona twittando: “S.C”, che in questo caso sarebbe Cristina Scuccia. L’ex suora, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, era stata inizialmente annunciata da Carlo Conti come una dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show. Tuttavia, l’ex partecipante di The Voice è stata rapidamente esclusa dal cast, dopo aver richiesto al conduttore e al suo staff di lavoro la possibilità di non imitare personaggi trasgressivi o cantare brani troppo spinti.

Le condizioni non sono state accettate e, improvvisamente, Cristina si sarebbe ritrovata a mani vuote. Ecco che, per lei, pare essere arrivata un’altra allettante proposta, ovvero quella di prendere parte all’ottava edizione del Grande Fratello. Un’edizione che si adatterebbe maggiormente alle sue corde, date la nuove linea editoriali stabilite da Pier Silvio Berlusconi, che prevedono poco trash e liti e maggior rigore.

Infine, sempre Davide Maggio ha parlato di un’ultima possibile concorrente, sempre spoilerando solamente le lettere del nome: “M.F”. In questo caso, il soggetto sarebbe la conduttrice nonché ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi. Insomma, agli otto nomi già annunciati potrebbero anche queste tre donne, anche se è giusto ribadire che si tratta solamente di ipotesi. Inoltre, in passato, TvBlog aveva già confermato la presenza di Ninetto Diavoli e Corrado Tedeschi, mentre sembrerebbe ancora incerta la partecipazione di Brigitta Boccoli e della chef cinese Rosy Chin.