Tale e Quale, Cristina Scuccia fatta fuori: svelati i motivi, caso unico

A Tale e Quale Show è capitato un caso più unico che raro. Una delle concorrenti annunciate ufficialmente da Carlo Conti per la stagione 2023 del talent show di Rai Uno è stata messa alla porta ancor prima di cominciare. Trattasi di Cristina Scuccia, vale a dire l’ex Suor Cristina. La notizia l’ha data TvBlog e non è stata confermata dal programma, ma nemmeno smentita. Ciò significa che al 99.9% l’ex suora non sarà dei giochi. Fino a poche ore fa non si sapeva il motivo del perché la donna fosse finita fuori dal cast. Ci ha pensato il magazine Di Più Tv a fare chiarezza sulla vicenda.

Rivelato perché l’ex suora non parteciperà a Tale e Quale

Secondo il settimanale, la Scuccia, fresca di esperienza a L’Isola dei Famosi, avrebbe chiesto alcune “garanzie artistiche” per la sua partecipazione al programma in partenza a settembre. Condizioni che Carlo Conti e il suo staff di lavoro non hanno accettato. Ma di che condizioni si sta parlando di preciso?

L’ex ‘naufraga’ avrebbe richiesto espressamente “di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta – scrive sempre Di Più Tv – che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale quale show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti”. “Non c’è motivo ora di mettere limiti artistici, è una normale linea editoriale”, è stata la replica di chi lavora allo show.

Questi sarebbero i motivi che hanno portato anzitempo all’allontanamento della Scuccia dal cast di Tale e Quale. Qualcuno, quando uscì la notizia, sussurrò che la cantante avesse scelto di non prendere parte al programma di Rai Uno per approdare al Grande Fratello 8. Una dinamica poco credibile (figurarsi se un personaggio dice di sì a una trasmissione del venerdì sera di Rai Uno in cui è chiamato a fare ciò che gli piace, cantare, per avventurarsi nel tritacarne del GF).

Morale? Cristina Scuccia non parteciperà per certo a Tale e Quale. Carlo Conti ha subito messo una pezza alla defezione, ingaggiando Jo Squillo che, durante la composizione del cast finale, era stata la prima delle escluse dopo aver fatto il provino. Con la fuoriuscita dell’ex suora automaticamente è stata ripescata.

Pare però che non sia del tutto chiusa la strada che può portare l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi al GF di Signorini. Dopo che è saltata la sua presenza da Conti non è detto che Mediaset non si faccia sotto per metterla sotto contratto. Anche perché la Scuccia rispetta i nuovi ‘requisiti’ voluti da Pier Silvio: non è un personaggio ultrà trash e non proviene dal ‘fatato’ mondo degli influencer.