Tale e Quale Show, fuori Scuccia! Chi prende il suo posto e perché

Cristina Scuccia non sarà presente a Tale e Quale Show 2023. Secondo il retroscena di TvBlog, l’ex suora sarebbe fuori dal cast del noto show di Rai 1. Pare non ci siano altri cambiamenti in vista, almeno per il momento. La data di inizio è fissata ancora per venerdì 22 settembre 2023 e la giuria vede protagonisti Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Nelle scorse settimane, Carlo Conti ha svelato il cast di questa nuova edizione del programma di Rai 1 e tra i concorrenti è stata segnalata anche la presenza, appunto, di Cristina Scuccia. Quest’ultima ha appena concluso la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2023, dove ha fatto parlare di sé attraverso la sua misteriosa relazione amorosa.

Pare, però, secondo questa nuova indiscrezione che Carlo Conti abbia perso l’ex suora, proprio in queste ore. Sembra che non sia arrivato l’accordo desiderato tra le due parti:

“Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino allo show di Rai1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l’ex suora vincitrice di The Voice, non si è accordata con Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali”

Ecco il motivo per cui Cristina Scuccia non ci sarà a Tale e Quale Show 2023. Chi prenderà il suo posto? Sempre stando a ciò che si legge su TvBlog, l’ex suora avrebbe lasciato il posto a Jo Squillo. “Ancora mancano i dettagli contrattuali”, si scopre. La cantante sarebbe, dunque, pronta a tornare sul piccolo schermo dopo l’esperienza vissuta a Back to school 2 su Italia 1.

Facendo il punto della situazione, con l’uscita di scena di Scuccia, il cast di Tale e Quale Show 2023 sarà questo: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli e Jo Squillo. Va comunque precisato che, come riporta questo nuovo retroscena, ancora non sarebbero stati definiti i dettagli contrattuali tra la Rai e la cantante. Quindi non può essere data ancora per certa la presenza di Jo.

Ora non resta che attendere la prima serata del 22 settembre 2023. L’appuntamento con il pubblico è su Rai 1, subito dopo la puntata di Affari tuoi. Ovviamente, al timone i telespettatori ritroveranno Carlo Conti.

Lo show dovrebbe andare in onda per tutto l’autunno, per poi lasciare il posto alla versione nip, che dovrebbe iniziare a gennaio 2024 e andare in onda il sabato sera. Si tratta della versione Tali e Quali, che nella passata stagione televisiva ha affrontato C’è posta per te di Maria De Filippi.