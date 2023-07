Tale e quale show 2023, cast ufficiale: ecco i 10 nomi (4 ex GF Vip)

Svelato il cast ufficiale di Tale e Quale Show 2023. I concorrenti saranno in tutto dieci, suddivisi in sei donne e quattro uomini. Il programma sarà collocato nel venerdì sera di Rai Uno, a partire dal 22 settembre 2023. Naturalmente a guidare il progetto ci sarà Carlo Conti che è andato a pescare a piene mani dai reality show Mediaset, in particolare tra coloro che hanno partecipato ad alcune edizioni del Grande Fratello Vip. Infatti metà cast è composto proprio da ex ‘vipponi’ e naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Di seguito l’elenco completo di coloro che si cimenteranno nel gioco:

Pamela Prati (ex Grande Fratelo Vip e showgirl)

Maria Teresa Ruta (ex Grande Fratelo Vip e giornalista)

Alex Belli (ex Grande Fratelo Vip, ex Isola dei Famosi e attore/fotografo)

Ginevra Lamborghini (ex Grande Fratello e…)

Jasmine Rotolo (cantante)

Cristina Scuccia (l’ex suor Cristina fresca dell’avventura a L’Isola dei Famosi)

Ilaria Mongiovì (attrice e cantante)

Lorenzo Licitra (vincitrice di X Factor nel 2017)

Scialpi (cantante)

Gaudiano (cantante)

Tale e Quale Show 2023, i favoriti

Ai nastri di partenza i favoriti sono naturalmente coloro che provengono dal mondo musicale e che hanno già una carriea alle spalle. Sulla carta, il candidato numero uno alla vittoria finale è Lorenzo Licitra, che vinse l’undicesima edizione di X Factor battendo i Maneskin. Certo è che poi le carriere del musicista e del gruppo romano hanno avuto evoluzioni ben differenti. Damiano David e soci sono diventati delle star globali, mentre Licitra non ha sfondato nel panomara musicale come si credeva.

Per quel che riguarda la quota ex GF, tanta attesa per Alex Belli e Pamela Prati. Torna nel mondo del canto anche Cristina Scuccia che dopo aver abbandonatao l’abito da suora e dopo aver preso parte a L’Isola dei Famosi ha deciso di avventurarsi in una nuova esperienza televisiva. Con gli show musicali ha già dimestichezza: infatti raggiunse la popolarità proprio in un programma del piccolo schermo, The Voice. Per lei, dunque, una sorta di ritorno alle origini. Nel cast anche Ginevra Lamborghini, in cerca di rilancio dopo essere stata cacciata per “bullismo” dalla settima edizione del Grande Fratello Vip.