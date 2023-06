Marco Mazzoli: “Cristina Scuccia,? So chi ama. Ma sua madre…”

Marco Mazzoli, trionfatore indiscusso de L’Isola dei Famosi 2023, è tornato a parlare della sua avventura in Honduras lungo le colonne del quotidiano Leggo. Lo speaker radiofonico, “padre” de Lo Zoo di 105, ha approfondito alcune tematiche che hanno tenuto banco nel corso del reality dove, tra le altre cose, è stato accusato di aver pronunciato battute omofobe. Ad attaccarlo è stato Gian Maria Sainato. Spazio poi a delle confidenze su Cristina Scuccia, la fu Suor Cristina con la quale ha legato durate il programma.

Leggo ha raggiunto telefonicamente Mazzoli a Miami, città in cui vive da tempo e dove è andato non appena L’Isola dei Famosi ha chiuso i battenti. “Sono venuto direttamente a casa a Miami con mia moglie. Dopo 64 giorni ho dormito su un letto vero”. Dallo zoccolo di pubblico dello Zoo pare che abbia tratto diversi benefici al televoto. Guai però a parlare di stategie. Quando gli viene chiesto se abbia provato ad attuarne qualcuna replica così:

“Non te lo consente proprio il gioco. Io mi ero messo d’accordo con la radio e la mia famiglia che avrei detto “Mi piace l’Averna” e loro mi avrebbero tirato fuori. Lo dicevo a ogni puntata ma poi non succedeva nulla”.

Mazzoli di nuovo contro Sainato: “Squallore”

Capitolo naufraghi con cui ha legato: Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero. Uno dei tasti dolenti è invece Gian Maria Sainato descritto come un “attore di telenovela di pessime qualità che ha provato a farmi passare per bullo e omofobo. Lui si è dichiarato bisessuale, “femminiell”, non c’è mai stato l’intento di offendere la sua sessualità. Anche perché io mi sono affezionato a Cecchi Paone e Simone, ho costruito una suite per fargli fare l’amore. L’omofobia è la cosa più lontana da me. Usare questa cosa per cercare notorietà la trovo la cosa più squallida del mondo”.

Cristina Scuccia, Marco Mazzoli conosce i segreti dell’ex suora

Si plana su un altro argomento parecchio discusso e che ha innescato non poca curiosità tra i telespettatori: chi è la persona amata da Cristina Scuccia? L’ex suora è entrata nel reality show dei naufraghi dichiarandosi single, poi si è scoperto che single non lo era. Perché mentire? Per non essere subito sbranata mediaticamente e perché non è facile per chi ha vissuto anni in convento uscire allo scoperto: questo è ciò che ha spiegato la stessa Scuccia in diversi frangenti. Mazzoli, che ha chiacchierato a lungo con la donna lungo l’esperienza a L’Isola, ha riferito di sapere chi è la persona che c’è nel cuore dell’amica:

“Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei”.

L’Isola dei Famosi, tempi magri

Tempi magri per il reality che ha raccolto dati di ascolto poco entusiasmanti. Non si può parlare di super flop, ma è fuor di dubbio che i successi sono altri e che ci si aspettava qualcosa di più. Si mormora che Mediaset potrebbe decidere di pensionare il programma.