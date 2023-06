Marco Mazzoli: “Isola, mai più! Chi vedrò fuori, Helena ha problemi”

Si è conclusa lo scorso lunedì, 19 giugno, la 17esima edizione de l’Isola dei Famosi, con la vittoria di Marco Mazzoli. Il naufrago si è aggiudicato il primo posto con il 62% dei voti riuscendo a battere i rivali Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. Fresco di trionfo, il conduttore radiofonico ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della sera in cui cui racconta la sua esperienza nel reality e accenna anche alle polemiche nate negli scorsi giorni.

Quella dell’Isola è stata “un’esperienza straordinaria ma che non rifarei più“, ha confessato l’ideatore e conduttore dello storico programma “Lo Zoo di 105” su Radio 105. Ma, come mai lui, che ha sempre disprezzato questo genere di programmi, ha deciso di partecipare ad un reality? A quanto pare, Mazzoli ha partecipato per il suo amico e collega, Paolo Noise:

Mi ci sono ritrovato per errore, l’ho fatto per il mio amico e collega di radio, Paolo Noise, che poi è dovuto rientrare in Italia per un problema di salute. E lui mi ha chiesto di restare. I primi 3 giorni volevo fuggire e le prime 5 settimane ho fatto di tutto per andarmene e farmi cacciare via. Poi alla fine ho ceduto. Non so cosa sia scattato, ma mi sono tolto la tuta da supereroe che indosso in radio, per avere l’immagine di cattivone, ed è vento fuori il vero Marco, orso, timido gentile. E alla fine è andata bene.

C’è da dire, poi, che l’Isola dei Famosi non è un reality come gli altri. Oltre alla pressione di dover convivere con sconosciuti, circondati da telecamere e lontano dalla propria famiglia, entrano in gioco tutt’altra serie di fattori, come la mancanza di cibo, le difficoltà anche solo nel dormire e tutti i disagi che si possono trovare in un’isola. Aldilà di ciò, però, Mazzoli ha confessato di essere stato messo molto alla prova dai propri compagni, alcuni dei quali, a detta sua, recitavano un palese copione. “Sembrava di essere in una telenovela“, ha detto. Dunque, con chi di loro è riuscito ad apprezzare e chi, invece, no?

Ho legato tantissimo con Andrea Lo Cicero (ex rugbista), siamo diventati fratelli; ha simpatizzato con Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone: ho costruito un nido d’amore per la loro intimità, alla faccia di chi dice che sono omofobo; ed è nata un’amicizia con Cristina Scuccia (ex suora): è una persona straordinaria, è uscita dal guscio. Spero di frequentarla. Quanto a Helena Prestes (modella brasiliana) ho provato ad andarle incontro, ma alla fine avevano ragione gli altri naufraghi: è una persona davvero problematica. E ho avuto un litigio acceso con Gian Maria Sainato (un influencer, molto poco famoso come la gran parte del cast, ndr) che ha cercato di far passare me e Paolo come due omofobi.

Mazzoli ha voluto far riferimento alla polemica nata durante la finale dell’Isola dei Famosi, quando una frase pronunciata da lui nei confronti di Gian Maria Sainato ha scatenato una pioggia di critiche e accuse di omofobia. Riferendosi al modello, infatti, Marco l’ha definito come una “donna”, generando non solo la dura reazione del giovane, ma di tutto il pubblico. A tali accuse, però, il vincitore del reality ha risposto citando il suo rapporto con Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, ricordando come li aveva persino aiutati a costruirsi un “nido d’amore” per avere intimità nell’Isola.

Dunque, per Mazzoli non sono mancati gli scontri e le critiche all’interno dell’Isola, ma, alla fine, il pubblico è riuscito ad apprezzarlo fino a farlo arrivare alla vittoria. Secondo il 50enne, a farlo trionfare è stato il fatto di aver mostrato una nuova sfaccettatura di se stesso:

Perché è venuto fuori il vero Marco, bonaccione, gentile che si commuove e non quello “cattivo” dello “Zoo”. E poi soprattutto per gli ascoltatori del programma radiofonico che mi hanno televotato. Perché non sono semplici ascoltatori, allo “Zoo di Radio 105” siamo una famiglia. Siamo un gruppo di disadattati che ridono e si commuovono insieme.

Per quanto riguarda il programma in sè, Marco ha confessato di apprezzare molto Ilary Blasi, che lo “fa ammazzare dal ridere“. Sul fronte opinionisti invece ha detto: “Vladimir mi stuzzicava e mi provocava; Enrico mi difendeva“. E a chi insinua che la sua vittoria sia dovuto all’acquisto da parte della Mediaset di Radio 105, ha risposto in questo modo: “Niente di più falso. A parte che io lavoro per una società americana, non direttamente per Mediaset. E poi non c’è stato davvero nessun favoritismo. Solo malignità. Del resto gli haters ci sono ovunque”.

Durante gli ultimi giorni all’Isola, poi, l’inviato Alvin ha dovuto comunicare ai naufraghi la scomparsa del fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi. Ovviamente, per tutti, è stato un momento di grande impatto e lo speaker ha voluto ricordare l’ex premier in questo modo: “Una botta forte. Io sono di destra, ma lo adoravo soprattutto come uomo e imprenditore. Rappresentava la dolce vita, belle donne, mangiare bene. Con la sua morte è finita un’epoca. Ha fatto anche lui i suoi errori, ma penso abbia fatto cose più positive che negative”.

Adesso, finita quest’esperienza, Marco tornerà presto a Miami, città dove vive da più di 20 anni insieme alla moglie Stefania. Mazzoli ha ammesso di aver sentito moltissimo la sua mancanza, insieme a quella dei suoi due cani. Questi mesi di lontananza, infatti, lo hanno aiutato non solo ad essere più paziente ma anche a rivalutare le priorità della vita. “D’ora in poi mia moglie sarà al primo posto in assoluto. Auguro a tutti di trovare l’amore che ho trovato io“, ha detto. Dunque, cosa farà una volta tornato alla normale quotidianità?