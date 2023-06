Marco Mazzoli vince L’Isola dei Famosi 17: la dedica a Chico Forti

Marco Mazzoli ha vinto L’Isola dei Famosi 2023 con il 62% dei voti! Si sono contesi la vittoria con lui Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. Una vittoria per nulla inaspettata, quella del conduttore radiofonico. Infatti, da ormai qualche settimana molti telespettatori hanno palesato il pensiero di vedere proprio Mazzoli vincere la 17esima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Vanno fatti gli applausi a Luca Vetrone, il quale comunque ha vissuto una finale decisamente tesa, ma anche sorprendente.

Il modello, arrivato come Nip in Honduras, è stato protagonista di tutti i televoti dell’ultima puntata, con i quali ha battuto i suoi avversari, partendo da Cristina Scuccia finendo a Lo Cicero. Il ragazzo non si aspettava che avrebbe ottenuto tutto questo supporto da parte del pubblico. Alla fine, Luca non ha potuto avere la meglio con Mazzoli, che ha conquistato la maggior parte del pubblico. Marco ha deciso di dedicare la sua vittoria a Paolo Noise, agli ascolti de Lo Zoo di 105 e a Chico Forti: “Era dentro di me e mi diceva: come fai a non farcela tu Marco che hai una data di uscita? Non vedo l’ora di venirti a trovare in carcere”.

Si tratta di Enrico Forti, l’ex produttore televisivo e velista italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d’America. Qui in Italia molte persone si sono mosse in sua difesa.

L’Isola dei Famosi 2023: Cristina Scuccia prima eliminata, Luca batte anche Alessandra

Ilary Blasi ha dato inizio alla finale della 17esima edizione collegandosi con Alvin e la Palapa. “Io ti voglio fare i complimenti perché anche tu sei arrivato in finale, mi fa molto piacere vederti”, ha affermato la conduttrice rivolgendosi all’inviato speciale. Dopo di che, Alvin ha dato il via ai giochi presentando uno a uno i cinque finalisti Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone e Cristina Scuccia. A loro è stato dedicato un video messaggio, che ha racchiuso i momenti più importanti di questa esperienza. Dopo di che, è stato chiesto a ognuno di loro di descrivere questa avventura in una sola parola. Ecco quale hanno scelto:

Pamela: Essenziale

Cristina: Vicinanza

Andrea: Forza

Marco: Pazienza

Luca: Unico

Quando è arrivato il momento di Cristina Scuccia, Vladimir Luxuria ha tentato ancora una volta di avere delle risposte sulla sua vita sentimentale. Proprio Cristina è stata la prima eliminata della finale con il 33% dei voti. A vincere il primo televoto è stato Luca Vetrone con una percentuale molto alta, il 67%. Pamela e Marco non si aspettavano che sarebbe uscita Cristina.

A questo punto, è stata rivelata ai cinque naufraghi la presenza di un altro naufrago finalista, ovvero di Alessandra Drusian, che ha vissuto gli ultimi giorni da sola sull’Ultima Spiaggia. La finale è andata avanti con l’ingresso di Helena Prestes in studio, la quale è stata eliminata la scorsa settimana. Qui ha ricevuto una sorpresa da parte del fidanzato Carlo, ma anche una bella stoccata da Ilary Blasi.

Successivamente è arrivato il momento di affrontare la prima prova per i naufraghi rimasti in gioco, vinta da Marco Mazzoli. Quest’ultimo ha avuto il compito di scegliere chi mandare direttamente al televoto: ha scelto Alessandra Drusian. A sua volta, la cantante dei Jalisse ha dovuto decidere chi sfidare. Dopo aver tentennato un po’, ha deciso di portare con sé al televoto Luca. E proprio per Vetrone è arrivata una graditissima sorpresa.

Sua mamma è volata in Honduras per lui e l’ha raggiunto a bordo di un gommone. La scena ha commosso lo studio intero, in quanto Luca ha stretto a sé la madre in un forte e lungo abbraccio, piangendo. È arrivato il momento anche per Alessandra Drusian di ricevere la sua sorpresa. Inizialmente ha ricevuto un regalo da parte delle sue due figlie Angelica e Aurora. Quest’ultima le ha parlato dallo studio e, con la complicità di Ilary Blasi, le ha fatto sapere che la sorella si trovava in Inghilterra.

“Ti sei fatta il piercing al naso, ti ho sgamata disgraziata”, ha tuonato subito Alessandra vedendo la figlia da uno schermo. Ed ecco che si è scoperto che Angelica non è partita per l’Inghilterra, bensì per l’Honduras. La ragazza è apparsa improvvisamente nella Palapa, dando vita a un altro momento commovente. Alla fine ha perso al televoto proprio Alessandra con il 55% dei voti (Luca 45%). Un’altra vittoria per Vetrone, che dopo aver battuto Cristina Scuccia, ha trionfato contro la Drusian.

L’Isola dei Famosi 2023: Luca trionfa su Pamela e Lo Cicero

I naufraghi rimasti in gioco hanno affrontato una nuova sfida, vinta da Andrea Lo Cicero. Quest’ultimo è così salito in automatico sul podio e ha mandato al televoto Luca. Ha ricevuto non poche critiche dallo studio per la motivazione data per questa sua scelta. Lo sportivo ha dichiarato di aver scelto Vetrone per permettergli di avere un’altra possibilità per crescere in questo gioco. Vladimir Luxuria non ha creduto a questa motivazione e ha ammesso di non vedere l’ora di vederlo al televoto.

A sua volta, Luca ha scelto di andare al televoto con Pamela. Entrambi hanno ricevuto delle sorprese. La Camassa ha avuto modo di riabbracciare in zona nomination sua sorella. Dopo di che, Luca ha parlato a distanza con il fratello, che si trovava in studio. Ed è poi arrivato il momento di scoprire il risultato al televoto: Pamela è stata eliminata con il 63% (Luca 37%). Ebbene Vetrone ha battuto anche lei in finale.

Così si è scoperto il podio, anche se non ancora le posizioni definitive: Marco, Andrea e Luca. Per loro è arrivato il momento di sfidarsi per l’ultima volta. Ha vinto Mazzoli e così sono finiti al televoto Lo Cicero e Vetrone. Quest’ultimo ha trionfato anche questa volta con il 40% dei voti (Andrea 60%). Intanto Filippo Bisciglia, dopo l’eliminazione di Pamela, si è lasciato andare a una forte accusa nei confronti de Lo Zoo di 105, attraverso i social network.

La finale de L’Isola dei Famosi è andata avanti con l’ultimo televoto, quello tra Marco Mazzoli e Luca Vetrone. Il conduttore radiofonico, prima di scoprire l’unico verdetto che l’ha visto protagonista stasera, ha ricevuto una graditissima sorpresa: sua moglie è tornata di nuovo in Honduras per lui. Infatti, già nelle settimane precedenti la donna aveva fatto visita a Marco per invogliarlo ad andare avanti con questa esperienza.