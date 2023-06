Isola, Bisciglia la sgancia sui televoti: “Sta decidendo tutto lo Zoo!”

Filippo Bisciglia non ha preso bene l’eliminazione di Pamela Camassa durante la finale de L’Isola dei Famosi 2023. Il conduttore di Temptation Island sta seguendo con attenzione cosa sta accadendo in diretta, ma anche cosa succede sui social network. In particolare, il presentatore ha notato alcuni video condivisi da Fabio Alisei sul profilo ufficiale de Lo Zoo di 105, per aiutare Marco Mazzoli ad arrivare alla vittoria. Il modo utilizzato dal conduttore radiofonico non sta facendo impazzire Filippo, che non è riuscito a trattenere il suo disappunto.

Anche nei televoti in cui Marco Mazzoli non ha avuto nulla a che fare, Alisei ha consigliato al pubblico chi votare. Ovviamente, nessuna costrizione, questo è chiaro. I telespettatori sono liberissimi, infatti, di votare chi meglio credono. Fabio ha sempre sostenuto Mazzoli in questa esperienza, tanto che nella semifinale è volato per lui in Honduras. Ma sembra proprio che Bisciglia non stia approvando per nulla come stasera Fabio e Lo Zoo di 105 stiano supportando Mazzoli a distanza. Il conduttore di Temptation Island ha condiviso una Storia pubblicata dal profilo ufficiale di Instagram de Lo Zoo di 105.

Nel video è possibile vedere Fabio Alisei fare un invito sul televoto che ha visto protagonisti la Camassa e Luca Vetrone: “Fuori Pamela, eliminare Pamela!”. Questo non è stato un televoto che ha visto protagonista Mazzoli, il quale è rimasto fino alla fine lontano dai verdetti. Al contrario, Vetrone è stato a rischio tutta la sera, battendo gli altri naufraghi, persino Pamela. Dopo l’eliminazione della sua fidanzata, per cui ha fatto il tifo poco prima della finale, Bisciglia si è lasciato andare a uno sfogo.

“Sta decidendo tutto lo Zoo, stanno facendo tutto loro. Bravi! Complimenti per quello che state facendo! E Pamela poi vorrebbe che vincesse Marco”

Prima di andare via, Pamela ha ammesso di voler vedere vincere L’Isola dei Famosi 2023 Mazzoli. Bisciglia non è della sua stessa idea, a quanto pare. Il conduttore ha condiviso altri screenshot, in cui Lo Zoo di 105 su Instagram ha chiesto al pubblico di eliminare Luca Vetrone, quando quest’ultimo si è ritrovato a sfidare Andrea Lo Cicero.

Su Twitter i fan di Bisciglia e Pamela si stanno scatenando in questi minuti, condividendo lo stesso pensiero del conduttore. Ma va precisato, come già fatto prima, che ogni telespettatore è libero di votare chi vuole indipendentemente da ciò che chiede Lo Zoo di 105. Infatti, è bene notare che il quarto televoto è stato vinto da Luca, al contrario di ciò che è stato chiesto da Alisei, che avrebbe preferito Lo Cicero in finalissima a fianco di Mazzoli.