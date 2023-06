Isola dei Famosi semifinale: finalisti, nominati, eliminati, Alvin afflitto

Puntata importantissima quella in onda stasera: la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023. Slittata fino a oggi, giustamente, dopo la morte di Silvio Berlusconi, la serata ha permesso di dare uno sguardo alla finale di questa edizione. Innanzitutto, la conduttrice ha annunciato che solo quattro di loro sarebbero potuti arrivare fino all’ultima puntata. Pamela Camassa è la prima finalista di questa edizione, dunque per lei non ci sono state prove da affrontare, anche per sua scelta. Gli altri suoi compagni d’avventura hanno dovuto, invece, lottare per ottenere il loro posto in finale.

Prima di dare inizio a questa semifinale, Ilary Blasi ha giustamente omaggiato Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset. Dopo di che, si è passato al vivo della puntata. Si è parlato inizialmente delle divergenze nate tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero, per via della vicinanza del primo a Helena Prestes. “Ci sono facce che sono cambiate più volte”, ha affermato lo sportivo in diretta, lanciando la frecciata al suo amico. Ilary ha fatto notare che sul cambio di rotta di Mazzoli molti pensano che sia una strategia in vista della finale. Anche Vladimir Luxuria ha lo stesso pensiero di questi telespettatori:

“Fino all’ultima puntata ne ha dette di ogni e poi da un giorno all’altro era lì ad abbracciarla, uno switch incredibile. L’unica spiegazione è che tu voglia abbracciare Helena per graffiare Andrea. Tu sai bene che l’acerrimo nemico di Helena è Andrea”

Marco Mazzoli a L’Isola dei Famosi si è difeso facendo notare di aver semplicemente consolato Helena dopo averla vista piangere a dirotto. Ma l’opinionista ne ha avute per tutti stasera. Infatti, Vladimir ha attaccato poco dopo anche la Prestes. In particolare, Luxuria non ha apprezzato le ultime affermazioni fatte dalla modella brasiliana su Cristina Scuccia e il suo passato da suora:

“Finora mi sei stata anche simpatica nel tuo ruolo di provocatrice, però ti voglio dire una cosa: andare a parlare del passato e di una cosa così importante di Cristina… L’hai fatta fuori dal vaso. Basta parlare del passato”

Ed è arrivato il momento di conoscere il risultato del televoto di questa settimana. Prima di annunciare l’eliminato provvisorio Ilary ha, come ha sempre fatto in questo reality, sottolineato i punti di forza dei due sfidanti, Gian Maria Sainato e Helena. Quest’ultima si è commossa per le parole che hanno descritto il suo percorso in Honduras. Ma, ridendo, Blasi ha voluto precisare: “L’ha scritto l’autore, non è farina del mio sacco”.

Proprio Helena Prestes è stata eliminata al televoto con il 37% dei voti. Prima di andare via, la modella ha dato il bacio di giuda a Luca, trovando che sia lui il più forte fisicamente. Dopo di che, è salita sulla barca, inconsapevole che presto avrebbe riabbracciato Nathaly Caldonazzo, che si trovava tutta sola sull’Ultima Spiaggia.

L’Isola dei Famosi 2023: secondo e terzo finalista, Helena definitivamente eliminata

Ilary ha dato inizio a una prova per scoprire il nome del secondo finalista. A vincere è stato Luca, il quale ha dovuto fare una scelta importante subito dopo, dando inizio alla catena di salvataggio. Dopo essere diventato secondo finalista, Luca ha scelto di salvare Cristina. Subito dopo, in ordine, si sono salvati Alessandra, Marco e Andrea. Gianmaria è finito quindi direttamente al televoto.

La semifinale è andata avanti con Pamela Camassa, che è stata messa di fronte a una difficile scelta. Una ricca cena è stata riservata a tutti i naufraghi, caratterizzata da pietanze romane. Per poter avere questa ricompensa, Pamela sarebbe dovuta entrare in un cerchio dove avrebbe rischiato il suo posto in finale. Sin da subito la Camassa si è mostrata non propensa a rischiare, con il sostegno di tutti i suoi compagni d’avventura, che l’hanno compresa.

Pamela ha fatto notare che mancano ormai pochi giorni alla fine del reality show, ovvero a quando tutti potranno tornare finalmente a mangiare ciò che desiderano. Dunque, ha preferito non rischiare. La puntata è andata avanti con un’altra prova, per annunciare il terzo finalista de L’Isola dei Famosi 2023: a vincere è stato Marco Mazzoli!

Intanto, sull’Ultima Spiaggia Helena e Nathaly Caldonazzo si sono sfidate al televoto flash. La Prestes non è riuscita a vincere. Infatti, ha trionfato Nathaly con il 71% dei voti. Helena è stata così definitivamente eliminata con il 29% dei voti. Questa eliminazione ha causato, subito dopo, uno scontro inaspettato tra Carlo Motta, il fidanzato della Prestes, e Vladimir Luxuria in studio.

L’Isola dei Famosi: Cristina Scuccia misteriosa, Lo Cicero quarto finalista

Marco Mazzoli, diventato terzo finalista, ha avuto il compito di scegliere chi mandare al televoto flash insieme a Gian Maria tra Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. Dopo il pianto di quest’ultima, sconsolata perché non è riuscita a vincere le prove per la finale, Mazzoli ha fatto il nome della cantante dei Jalisse. Successivamente è arrivata una gradita sorpresa per Marco, il quale dopo una divertente prova ha potuto riabbracciare il suo amico e collega Fabio Alisei, approdato per lui in Honduras.

Si è passati poi a Cristina Scuccia, che in zona nomination è tornata a parlare della sua dolce metà. Ilary Blasi le ha fatto sapere che il reality ha cercato di ottenere un segnale da questa persona, senza raggiungere il risultato sperato. A questo punto, sia la conduttrice che Vladimir Luxuria, hanno consigliato a Cristina di fare un invito alla dolce metà per invogliarla a farsi avanti. “Cristina ormai questo è un giallo”, ha dichiarato l’opinionista.

Enrico Papi, invece, ha proposto alla Scuccia di svelare questo mistero, facendo il nome di questa persona:

“Dici sempre ‘persona’, non dici mai un nome. Penso che questa persona non sia contenta di questo. Rivolgiti a questa persona con il nome. Altrimenti, così, rimane un mistero. O è soltanto una tua fantasia oppure lei/lui ha bisogno di avere una conferma da parte tua”

Alla fine Cristina ha deciso di non fare il nome, ma di fare comunque un appello a questa persona, invitandola a mandarle un segnale. Dopo di che, la Scuccia ha affrontato un’altra prova per il posto in finale. Ha vinto Andrea Lo Cicero, che è diventato il quarto finalista. Al televoto flash si sono dunque sfidati Cristina, Gian Maria e Alessandra.

Quinto e sesto finalista, eliminati definitivi. L’intervista a Ilary Blasi

È arrivato il momento di conoscere il risultato del televoto flash. Prima, però, Ilary Blasi ha voluto fare un ringraziamento ai concorrenti del reality: “Volevo ringraziare voi naufraghi per aver reso questa edizione speciale. Manca poco, solo una puntata”. I naufraghi che hanno dovuto lasciare Playa Palapa sono stati Gian Maria e Alessandra. Il quinto finalista di questa edizione è Cristina Scuccia con il 48% dei voti (Alessandra 38%, Gian Maria 14%). Rispettivamente Sainato e Drusian hanno dato il bacio di giuda rispettivamente a Luca e Mazzoli.

Fabio Alisei è tornato a far ridere i telespettatori con Marco Mazzoli. Insieme i due colleghi hanno dato vita a Radio Isola intervistando Ilary Blasi. L’ospite ha ironizzato affermando che l’unica persona importante nel programma è la conduttrice. Quest’ultima con umiltà ha subito nominato Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, facendo notare che anche loro fanno parte del timone del reality show, più volte.

Ma Fabio ha continuato a ironizzare insistendo solo su Ilary. A lei sono arrivate delle domande simpatiche, tra cui una legata ai programmi che ha finora condotto come L’Isola e il Grande Fratello Vip: “Hai mai pensato di fare anche dei programmi belli”. Ridendo la padrona di casa ha ammesso che ci sta pensando, ma di non sentirsi ancora pronta.

Hanno ironizzato sulla presenza di Enrico Papi e anche sui Rolex, protagonisti della sua lotta durante la separazione da Francesco Totti. “Sai che ore sono senza aprire la cassaforte?”, hanno scherzato i due conduttori radiofonici. Ilary è stata al gioco e si è divertita molto.

Sull’Ultima Spiaggia è stato aperto un altro televoto flash tra Nathaly e Alessandra. Gian Maria ha preferito lasciare il gioco. Nathaly è stata eliminata definitivamente con il 32% dei voti. Alessandra è così la sesta finalista di questa edizione! La cantante dei Jalisse vivrà questi giorni da sola sull’Ultima Spiaggia, fino alla finale.

Semifinale: nominati, momento specchio e Alvin annuncia la morte di un collaboratore

L’ultimo Leader de L’Isola dei Famosi 2023 è Andrea Lo Cicero, il quale è riuscito a vincere. Lo sportivo si è commosso dopo aver conquistato questa vittoria. Prima di dare inizio alle nomination, Alvin si è commosso annunciando che nelle scorse ore è morto un collaboratore, a cui è stato riservato un applauso dallo studio. Inoltre i naufraghi hanno potuto vedersi allo specchio dopo ben 61 giorni, prima di fare la propria nomination. Tutti i cinque concorrenti arrivati in finale sono apparsi soddisfatti. Dunque, ognuno di loro ha avuto una reazione decisamente positiva.

Al televoto sono finiti Luca e Cristina.