Totti e Ilary, Rolex: il commento tranchant e giusto di Sabrina Ferilli

Continua la “guerra dei rolex” tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Da mesi, ormai, va avanti questa battaglia: l’ex calciatore ha accusato la sua ex moglie di avergli sottratto i suoi orologi, mentre la conduttrice di Ilary Blasi sostiene che, trattasi di un regalo, ha tutto il diritto di tenerli nonostante la separazione. La vicenda ha coinvolto frecciatine social e tribunali e, finalmente, pare si sia arrivata ad un punto di svolta. Ol giudice Francesco Frettoni del Tribunale civile di Roma ha deciso che i Rolex saranno in “affidamento congiunto” tra i due. Una sentenza che ha attirato l’attenzione di molti, tra cui quella di Sabrina Ferilli.

Insomma, i famosi rolex si divideranno tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex letterina dovrà portare gli orologi in una cassetta di sicurezza, che sarà però condivisa con l’ex marito. In questo modo, gli orologi saranno disponibili per entrambi. L’intero scandalo degli orologi ha da sempre suscitato diverse ironie da parte del mondo del web. La stessa Ilary Blasi, la scorsa estate, aveva fatto una storia ironica davanti ad un negozio di Rolex, taggando Totti. Dunque, questa storia non poteva che concludersi in modo altrettanto inusuale.

A tal proposito, la nota attrice Sabrina Ferilli ha condiviso un articolo che parlava della vicenda sulle sue storie Instagram, scrivendo: “Ma questa sentenza è geniale ca**o”. La giudice di “Tu si que vales” ha commentato con la sua solita schiettezza ed ironia la sentenza, con una frase tagliente ma, allo stesso tempo, effettivamente giusta per la situazione.

Non è la prima volta che la Ferilli usa i suoi profili social per dare la sua opinione su diversi eventi d’attualità. E, ogni volta, i suoi commenti finiscono per andare virali sul web. Gli utenti sembrano veramente amare il modo di comunicare di Sabrina, tanto che in molti hanno chiesto di affidarle un programma d’attualità o di gossip per poter sentire i suoi pungenti commenti.

Ilary Blasi e Francesco Totti: come si è conclusa la vicenda delle borse

Un altro elemento di discordia tra Ilary Blasi e Francesco Totti erano state le famose borse della conduttrice. La Blasi infatti aveva dichiarato che dal suo armadio erano sparite borse griffate, a quanto pare nascoste da Totti per “vendetta” dopo la questione degli orologi. Tuttavia, Vanity Fair ha svelato che gli accessori sarebbero stati ritrovati in diversi ripostigli e sgabuzzini della loro villa all’Eur.