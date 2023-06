Cristina Scuccia “suora morta”: ira di Pamela Camassa su Helena

Pare che Pier Silvio Berlusconi abbia espresso in modo perentorio il desiderio che L’Isola dei Famosi non si trasformasse in un far west trash in stile Grande Fratello Vip 7. Le speranze del numero uno di Mediaset sono però state mal riposte. Arrivare ai picchi trash del reality condotto da Alfonso Signorini è impresa ardua, ma alcune scene dimenticabili a cui hanno dato vita i naufraghi nelle scorse ore si avvicinano a quel tipo di tv che i vertici del Biscione vogliono archiviare in fretta. Ma si proceda con ordine: cosa è accaduto? Secondo quanto rivelato da Pamela Camassa, la controversa Helena Prestes avrebbe apostrofato Cristina Scuccia, la fu Suor Cristina, con termini sgradevoli.

La rabbia di Pamella Camassa si abbatte su Helena Prestes

“Provochi tutti. Per far sbroccare Cristina Scuccia ce ne vuole. Hai detto ‘la suora è morta’, tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, hai detto ‘suora morta senza umanità’…”. Così un’irata Pamela Camassa scontrandosi con Helena. La compagna di Filippo Bisciglia è stata un fiume in piena ed ha proseguito il suo sfogo contro la compagna d’avventura, ritenendo che il suo comportamento è spesso offensivo.

“Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo. Non si possono offendere in questa maniera le persone. Puoi dire una roba del genere? Questo programma non era trash prima e adesso lo è diventato con te, è palese… Poi questa fa i ballettini e le scene per darci fastidio. Ci sta provocando e non dobbiamo cascarci… Però è difficile, se una ti offende che stai zitto?”.

Mediaset: la certezza di dover rimpiazzare il ‘trash’

Come è intuibile il clima è tutt’altro che sereno in Honduras dove il trash è di casa. Ecco, a proposito di trash tv e Mediaset. Nell’ultimo periodo i vertici del Biscione hanno lasciato chiaramente intendere di voler cambiare rotta. Non solo parole, ma anche fatti. Il tentativo di restyling è iniziano un paio di anni fa, quando, complici dati d’ascolto non entusiasmanti, si è deciso di sforbiciare in un sol colpo Domenica Live e Live – Non è la d’Urso.

In tal solco va anche letta la rivoluzione a cui va incontro il Grande Fratello Vip che, dalla prossima edizione, diventerà un mix di vip e nip in cui si cercherà di dare maggiore spazio alle storie dei partecipanti piuttosto che alle liti e ai teatrini. Si arriva a L’Isola dei Famosi: si mormora che il reality show potrebbe persino non essere riproposto. A Mediaset hanno capito da un pezzo che il ‘trash’ ha iniziato a stufare il pubblico. Il problema vero è questo: con cosa sostituirlo?