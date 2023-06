Isola dei Famosi, Carlo bacchetta Vladimir: alta tensione in studio

Tensioni nello studio de L’Isola dei Famosi 2023 nel corso della semifinale. Si è acceso uno scontro tra Vladimir Luxuria e Carlo Motta, il fidanzato di Helena Prestes. Inaspettatamente i due si sono ritrovati a scontrarsi in diretta, regalando ai telespettatori un momento interessante e inatteso. Ciò è accaduto nel momento in cui Helena Prestes è stata definitivamente eliminata attraverso il televoto flash. Facendo il punto della situazione, la modella brasiliana ha, innanzitutto, perso al televoto di questa settimana contro Gian Maria Sainato.

Quest’anno il reality show ha dato una terza possibilità ai naufraghi eliminati. Infatti, come accaduto a Nathaly Caldonazzo, Helena è approdata sull’Ultima Spiaggia. Qui ha deciso di proseguire la sua esperienza, ma è stata subito informata che c’era un’altra persona ad avere le sue stesse intenzioni. Così Helena e Nathaly si sono riabbracciate, ritrovandosi sull’Ultima Spiaggia. Qui, però, si sono sfidate al televoto flash. Il pubblico ha deciso di dare la possibilità alla Caldonazzo di approdare in finale.

Nathaly ha battuto con una grossa percentuale Helena, ovvero con il 71% dei voti. La Prestes ha dovuto così abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi 2023. Vladimir Luxuria ha sfruttato la sua ironia affermando: “Dai che ti aspetta Carlo, se ti ricordi chi è!”. Una battuta, questa, che non ha fatto ridere per niente il diretto interessato in studio.

Chiuso il collegamento con l’Honduras, il giovane modello si è lasciato andare a uno scontro con Vladimir Luxuria. Carlo ha ricordato che questa è stata una settimana turbolenta, in quanto è stato accusato di fingere di avere una relazione con Helena per ottenere visibilità nel reality. Questo è accaduto quando Marco Mazzoli e Gian Maria hanno avanzato l’idea che da parte della Prestes non ci fosse tutto questo sentimento.

Lo stesso Carlo aveva smentito le loro parole, condividendo alcune foto che fanno da prova sulla loro relazione. Il modello è apparso davvero furioso, tanto che ha attaccato in modo diretto Vladimir Luxuria. Quest’ultima è rimasta inizialmente spiazzata dalla reazione di Carlo e ha cercato di difendersi: “Questa cosa è da un po’ che va avanti, quindi la ‘finzione’ non l’ho tirata fuori io. Se tu ci resti così male, vuol dire che qualcosa di vero c’è!”.

Il fidanzato di Helena Prestes ha ammesso di non essere affatto contento del fatto che molti lo accusano di aver finto per stare sotto le luci delle telecamere. “Ho trovato qualcuno che dice di nuovo questa stupidata”, ha tuonato Carlo riferendosi proprio a Vladimir. L’opinionista non si è fatta sovrastare dal modello e ironicamente ha affermato di avere già il vestito per il loro matrimonio.

Lo scontro si è concluso con Ilary Blasi che ha preferito andare avanti con la semifinale. Già poco prima Vladimir aveva criticato Helena per via della frase riservata nei giorni scorsi a Cristina Scuccia e al suo passato da suora. L’opinionista ha poi, più volte, fatto notare di aver apprezzato molto il percorso di Nathaly, che ha appunto battuto Helena al televoto flash.