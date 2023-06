Isola, Nathaly: è bufera contro la produzione, cosa sta succedendo

Si è accesa una polemica sulla Caldonazzo, che è stata eliminata per ben due volte con il televoto eppure è ancora in gioco

Bufera fuori da L’Isola dei Famosi 2023 che vede protagonista Nathaly Caldonazzo. Cosa sta succedendo? La showgirl nel corso dell’ottava puntata è stata eliminata attraverso il televoto, ma provvisoriamente. Il pubblico di Canale 5 ha votato per far restare Fabio Ricci su Playa Fantasma e ormai sembrava esserci la certezza che Nathaly avrebbe definitivamente abbandonato il gioco. Invece è arrivato il colpo di scena. Infatti, la Caldonazzo è finita sull’Ultima Spiaggia.

Qui ha dovuto affrontare un altro televoto, sempre con Fabio Ricci, il quale poco dopo aveva perso contro Andrea Lo Cicero, Helena Prestes, Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian. Anche il cantante dei Jalisse è così finito sull’Ultima spiaggia. Qui Ilary Blasi ha chiesto sia a Fabio che a Nathaly cosa avevano intenzione di fare: restare e continuare a giocare oppure andare via definitivamente. Entrambi hanno deciso di restare e così la conduttrice ha aperto un altro televoto flash durante l’ottava puntata.

Ma questa volta a trionfare è stata Nathaly Caldonazzo, per poco. Infatti, le percentuali delle votazioni hanno mostrato una lieve differenza. Così Fabio Ricci ha dovuto abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi 2023, mentre Nathaly sta tuttora proseguendo la sua esperienza da sola sull’Ultima spiaggia. Da qui sono nate delle polemiche sui social network.

Ogni naufrago eliminato al televoto ha sempre avuto la possibilità di proseguire il proprio percorso, su un’altra isola. La Caldonazzo aveva già avuto questa opportunità, tanto che per un certo periodo ha vissuto la sua esperienza sull’Isola di Sant’Elena. Rientrata in gioco attraverso un televoto, Nathaly è stata poi nuovamente eliminata. Solitamente dopo una prima chance, alla seconda eliminazione il naufrago deve abbandonare definitivamente il gioco.

Per questo motivo è nata una polemica intorno alla presenza della Caldonazzo nel reality show di Canale 5. Molti telespettatori stanno puntando il dito contro la produzione che ha permesso per ben due volte a Nathaly di proseguire il gioco sebbene il televoto avesse dato un determinato risultato.

“È scandaloso. Eliminata due volte ed è ancora lì, ma che circo è? Ma vergognatevi”, scrive qualcuno tra i commenti dei post condivisi su Instagram dal profilo ufficiale de L’Isola dei Famosi. “Questa è proprio mancanza di rispetto erso i telespettatori”, “Vergognoso, eliminata due volte dal pubblico ed è ancora dentro, che schifo. Tanto abbiamo capito che la volete in finale insieme a Helena”, “Il senso del televoto che paga la gente?”, “Nathaly salvata per salvare lo share” e ancora “Questo televoto visibilmente pilotato”.

Impossibile riportare tutti i commenti dei telespettatori che stanno facendo polemica contro la permanenza di Nathaly, in quanto sono davvero tanti. Il succo è comunque quello: il pubblico che ha votato per l’eliminazione della showgirl si sente preso in giro. C’è anche chi, però, è felice di vedere ancora la Caldonazzo in gioco. Questo perché effettivamente è una concorrente in grado di creare delle dinamiche.

Vladimir Luxuria nel corso della puntata di lunedì scorso ha preso le sue difese. A detta dell’opinionista sarebbe l’unica naufraga a non avere strategie. Non resta ora che attendere per capire quale sarà il destino di Nathaly, anche perché ormai il reality show sta giungendo al termine. Attualmente al televoto vi sono Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Probabilmente uno dei due raggiungerà la Caldonazzo sull’Ultima Spiaggia e qui verrà aperto un nuovo televoto flash per scoprire l’eliminato definitivo.