Isola dei Famosi 8° puntata: primo finalista, eliminato, Luca si rasa

Ilary Blasi ha iniziato l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2023 annunciando i tre duelli, attraverso i quali è stato eletto il primo finalista. La serata è andata avanti ripercorrendo gli ultimi scontri avvenuti su Playa Fantasma in questi giorni. Protagoniste di queste liti sono state Nathaly Caldonazzo e Helena Prestes. Le due naufraghe si sono isolate dal resto del gruppo in Honduras. A dare inizio alle discussioni in diretta è stata Nathaly, ma l’attenzione si è presto spostata su Helena. Da qui sono iniziati alcuni scontri.

Durante le liti in diretta, Ilary Blasi e Vladimir Luxuria hanno dovuto riprendere Marco Mazzoli. Ed ecco che subito dopo è arrivato il primo duello per l’elezione del primo finalista. Si sono sfidate Pamela Camassa e Helena. La prova di apnea è stata vinta dalla prima, che è così passata alla fase successiva. Successivamente dallo studio è intervenuto Paolo Noise in difesa di Marco Mazzoli, attaccato da Fabio dei Jalisse. Proprio quest’ultimo si è salvato al televoto, vincendo contro Nathaly.

La Caldonazzo è stata eliminata dal gioco per poco, con il 49,42% (Fabio 50,58%). La nuova puntata de L’Isola dei Famosi 17 è andata avanti con un’altra prova per i naufraghi. Protagoniste sono state Cristina Scuccia e Alessandra dei Jalisse. Quest’ultima si è sentita male e ha avuto un attacco di panico in acqua. Ha così vinto l’ex suora la sfida.

L’Isola dei Famosi 2023: Pamela Camassa è la prima finalista

Per Helena Prestes è arrivata una graditissima sorpresa. Prima, però, in zona nomination la modella brasiliana non ha trattenuto le lacrime nel ricordare il suo difficile passato. Un padre non amorevole sembra aver segnato profondamente la vita di Helena. Subito dopo, Ilary Blasi ha invitato la modella a raggiungere di nuovo Playa Palapa. Qui si è dovuta tuffare e aprire uno scrigno in fondo al mare. Al suo interno ha trovato un sacchetto con dentro un anello! Così Helena è stata raggiunta in diretta dal suo Carlo. La Prestes indossato l’anello e ha riabbracciato il fidanzato.

L’ottava puntata de L’Isola dei famosi è andata avanti con una catena di salvataggio, durante la quale non è stato salvato Gian Maria Sainato. Quest’ultimo è finito in automatico al televoto. Dopo di che, Pamela Camassa ha avuto il compito di formare due coppie con il resto dei naufraghi. Si sono così sfidati Lo Cicero-Fabio contro Mazzoli-Luca. La gara ha attirato l’interesse di tutti, anche dallo studio.

Alvin ha dimostrato di essersi divertito parecchio con questa sfida: “Wow che gara!”. Le due coppie si sono sfidate in tre step in una prova di forza e resistenza, con tanto di tifo da parte dei presenti in studio. Alla fine hanno vinto Luca e Mazzoli. “Pazzesco! È stata una gara bellissima”, ha dichiarato entusiasta Alvin.

Si sono sfidati per conquistare il posto da primo finalista Mazzoli, Pamela, Cristina e Luca con l’ultima prova. Invece Alessandra, Fabio, Lo Cicero e Helena sono finiti al televoto flash per l’eliminazione. Cristina e Pamela hanno resistito appese al palo per più di 9 minuti. Ebbene la Camassa ha vinto la prova ed è così diventata la prima finalista della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi! Allo stesso tempo, Pamela è anche la Leader di questa settimana.

L’Isola dei Famosi: Fabio fuori, Luca accetta di farsi rasare i capelli

È arrivato il momento per Ilary Blasi di chiudere il televoto flash e scoprire l’eliminato provvisorio: Fabio Ricci, il quale è finito sull’isola di Sant’Elena, con il 7% dei voti (Andrea 33%, Helena 32%, Gian Maria 15%, Alessandra 13%). Prima di andare via il cantante dei Jalisse ha dato il bacio di giuda, ovvero un punto in nomination, a Helena.

In seguito, in zona nomination, è stato fatto credere – con la complicità di Paolo Noise e del collega Fabio – che avrebbe dovuto rasarsi i capelli. In realtà, non ha dovuto compiere lui questo sacrificio. Intanto, il resto del gruppo ha scoperto la ricompensa a loro riservata: carne per tutti. Gian Marco Sainato non ha trattenuto le lacrime nel vedere le bistecche.

Ed ecco che Marco Mazzoli è tornato dai suoi compagni con il rasoio, mentre Luca si è inizialmente rifiutato. Dopo di che, Alvin è passato al secondo step mostrandogli la frittata cucinata per lui da sua mamma. Quest’ultima è anche intervenuta dallo studio per convincerlo, chiedendogli di fare questa prova di altruismo e coraggio. Alla fine Luca ha accettato di rasarsi, anche se con grande dispiacere.

Ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2023: nominati ed eliminato definitivo

Nel corso della puntata, Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci si sono ritrovati sull’Ultima Spiaggia. È stato aperto un televoto flash tra i due naufraghi. Dopo di che, sono iniziate le nomination, durante le quali Gian Maria Sainato ha tentato di smascherare Helena. Il naufrago ha rivelato che, in realtà, la Prestes lì in Honduras a tutto il gruppo avrebbe detto che la sua relazione con Carlo è in piedi da circa tre mesi e non da due anni. Non solo, la modella avrebbe anche dichiarato di essere innamorata di un suo ex. Corinne Clery in studio ha smentito il racconto di Gian Maria.

Durante le nomination, Ilary ha chiuso il televoto flash: l’eliminato definitivo è Fabio dei Jalisse con il 48% dei voti (Nathaly 52%). Per Marco Mazzoli è arrivata, invece, un’altra sorpresa: ha avuto modo di parlare con il padre, presente in studio. “Prima ero io il tuo eroe, ora sei tu il mio”, ha affermato in diretta papà Claudio. La puntata si è conclusa con il nuovo televoto che vede protagonisti Helena e Gian Maria.