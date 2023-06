Isola, Alessandra: crisi in diretta da brividi! Scuccia nella bufera

Alessandra Drusian ha avuto un attacco di panico in diretta a L’Isola dei Famosi 2023. Il momento ha generato non poche polemiche e alcune di queste vedono protagonista Cristina Scuccia. Ciò è accaduto nel momento in cui le due naufraghe hanno preso parte a una prova abbastanza difficile per cercare di accedere al televoto flash per l’elezione del primo finalista. Il primo dei tre duelli è stato vinto da Pamela Camassa, la quale battuto Helena Prestes nella prova di apnea.

Anche questa sfida ha fatto discutere. In particolare, è intervenuto dallo studio Enrico Papi, che ha come cercato di far passare la prova come non valida. Alvin e Ilary Blasi hanno stroncato l’opinionista, facendogli invece notare che la prova è stata regolare e valida. Si è passati così al secondo duello per trovare la naufraga da affiancare a Pamela al televoto flash. In sfida sono finite Alessandra dei Jalisse e Cristina Scuccia. Sin da subito è apparso chiaro il vantaggio dell’ex suora.

Con fatica Alessandra ha cercato di svolgere questa prova, ma suo marito Fabio Ricci si è subito reso conto della sua difficoltà. Alvin ha tentato di rassicurare il cantante, invogliando la Drusian ad andare avanti. A una parte del pubblico è sembrato di tornare indietro nel tempo, a quando Corinne Clery è svenuta in diretta per via di una difficile prova.

A L’Isola dei Famosi ecco che, per qualche istante, il pubblico ha potuto vedere solo Cristina svolgere la prova. Di Alessandra nessuna traccia. Così Ilary Blasi ha chiesto ad Alvin cosa stesse succedendo, cercando di capire se la Drusian stesse bene oppure no. Ma da parte dell’inviato speciale non è arrivata alcuna risposta in quel momento.

Alla fine, la telecamera ha ripreso in diretta Alessandra durante il suo attacco di panico. La cantante si è lasciata andare a un urlo isterico ed è apparsa davvero in ansia. Molti telespettatori hanno provato i brividi nel vederla in queste condizioni. Alvin l’ha presa sulle spalle e l’ha riportata sulla spiaggia. “È andata in ansia perché non toccava. Adesso la stiamo calmando, appena è pronta te lo dico”, ha spiegato l’inviato poco dopo.

A generare polemiche è stata soprattutto Cristina Scuccia. L’ex suora si è fermata con la prova solo per un istante, dopo di che è andata avanti da sola, vincendo. A detta dei telespettatori avrebbe dovuto fermarsi completamente per scoprire le condizioni di Alessandra, anche perché era ormai evidente che la vittoria sarebbe stata la sua.

Per tale motivo, molti in questi minuti stanno duramente attaccando la Scuccia, accusandola di non aver mostrato sensibilità in un momento così delicato, pensando solo a vincere la prova. Dallo studio Corinne Clery ha tuonato contro di lei, affermando di non credere affatto che sia così buona come vuol far credere.

Oltre questo, ci sono alcuni telespettatori che stanno accusando la produzione di preparare prove troppo difficili per i naufraghi. Questo perché questa parte del pubblico ritiene che così magri e affamati i concorrenti faticano a svolgere queste sfide. Va precisato che Alessandra dei Jalisse ha avuto questo attacco di panico per via della paura dell’acqua, in quanto pare non sappia nuotare, e non per la fatica.