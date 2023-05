L’attrice francese è svenuta in diretta televisiva nel corso della quinta puntata del reality show e non mancano le critiche

Corinne Clery è svenuta in diretta nel corso della quinta puntata de L’Isola dei Famosi. Il tutto è accaduto quando è stato proposto a lei, Pamela Camassa e Paolo Noise di fare una prova complicata, di coraggio, per trovare tre chiavi in gradi di aprire un baule misterioso. Mentre gli altri due naufraghi si sono recati in postazione tranquillamente, ecco che Corinne si è subito ribellata. Pamela ha tentato di portare con sé la sua compagna d’avventura, la quale era spaventata all’idea di vedere o stare vicina a dei serpenti.

In realtà, non sono stati questi gli animali posizionati dentro una scatola, bensì alcune blatte e foglie. Alvin ha deciso di trasportare Corinne nell’altra zona della Palapa per convincerla a fare la prova. Ilary Blasi ha subito fatto notare che l’atteggiamento dell’inviato speciale non stava aiutando per nulla. Infatti, la Clery ha continuato a tirarsi indietro spaventata. “Non ci penso proprio”, ha assicurato la naufraga. Mentre tutti cercavano di convincerla ecco che l’attrice francese è apparsa profondamente provata, al punto che è caduta tra le braccia di Alvin.

Corinne Clery è svenuta a L’Isola dei Famosi 2023 in diretta televisiva. Un’edizione molto dura quella di quest’anno, come hanno fatto notare anche Ilary Blasi e Alvin. Ed è arrivata l’ennesima conferma quando l’attrice ha perso i sensi cadendo tra le braccia dell’inviato speciale. “No dai evitiamo di forzarla”, ha dichiarato dispiaciuto Enrico Papi vedendo la naufraga davvero molto provata.

Una scena inaspettata che ha visto Alvin cercare di reggere Corinne fino all’arrivo del medico. “Corinne non c’è nessun serpente, mettiti un attimo seduta”, ha consigliato dallo studio la padrona di casa. La Clery così è tornata a sedersi e ha voluto prendere il suo posto Helena Prestes. Ma il pubblico tutta questa scena non l’ha apprezzata per nulla e non solo per lo svenimento in sé.

A detta di molti telespettatori Ilary e Avlin sarebbero stati indelicati nell’affrontare così la fobia di Corinne. Con le fobie non si scherza e l’attrice francese è andata seriamente in panico alla sola possibilità di vedere un serpente. La maggior parte del pubblico crede che non avrebbero dovuto insistere di fronte al rifiuto spontaneo di Corinne. Va considerato che comunque non erano presenti dei serpenti come l’attrice pensava.

Alla naufraga è comunque andata bene. Helena, Paolo e Pamela hanno vinto la prova trovando le tre chiavi del baule. Prima di aprilo ognuno di loro ha scelto con chi condividere il premio. Rispettivamente i tre naufraghi hanno scelto Corinne, Marco Mazzoli e Cristina Scuccia. I sei concorrenti hanno così potuto gustare parmigiana, compresa la Clery.