Ilary Blasi ha aperto la quinta puntata de L’Isola dei Famosi definendo questa una delle edizioni più dure del reality show. Non solo, la conduttrice ha dato ancora una volta prova del suo amore per Bastian Müller, con cui attualmente ha una relazione amorosa. Non è la prima volta che Ilary crea sul piccolo schermo situazioni legate alla sua nuova love story. Questa volta ha dato l’ennesima conferma che sta facendo sul serio con l’imprenditore tedesco.

Infatti, Blasi ha voluto dimostrare in diretta TV che per Bastian sta imparando a parlare la sua lingua. A inizio puntata la conduttrice ha salutato inizialmente i suoi compagni d’avventura, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Salutando la prima opinionista si è lasciata andare a un’affermazione in tedesco. Vladimir è riuscita a tradurre la frase e ha subito compreso il senso di tutto. Per tale motivo, ha proposto a Ilary di portare nello studio di Canale 5 il suo fidanzato Bastian.

“Ci ho messo una settimana per impararlo”, ha spiegato la Blasi, facendo notare che imparare la lingua tedesca non è poi così semplice. Enrico Papi è apparso perplesso e ha chiesto delucidazioni: “Ma di chi parlate?”. Ilary e Vladimiri hanno continuato a ridere, ma non hanno dato ulteriori spiegazioni. Il messaggio per il pubblico è comunque apparso abbastanza chiaro.

Nei giorni scorsi si parlava di aria cattiva dietro le quinte del reality show, con tensioni alle stelle per Ilary Blasi. Ne risentirebbe di questo anche il fidanzato Bastian.

L’Isola dei Famosi 2023: per Blasi e Alvin un’edizione sfortunata

Ilary Blasi e Alvin sono d’accordo: questa è un’edizione molto dura. La conduttrice ha aperto la puntata in diretta del 15 maggio facendo presente che tra infortuni e ritiri queste sono state settimane particolari. Gli ultimi che hanno lasciato il reality show sono Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

“Hai ragione Ilary, è L’Isola dei Famosi più dura di sempre”, ha confermato Alvin nella Palapa. Direttamente dall’Honduras, l’inviato speciale ha raccontato che i naufraghi hanno dovuto vivere una giornata difficile ieri, a causa di una brutta tempesta. Oltre questo, sono nate anche polemiche sulle razioni di cibo per i naufraghi, che risultano essere davvero tanto affamati e molto magri.

Vladimiri Luxuria per aiutarli aveva fatto notare questo dettaglio alla produzione durante una diretta. Un’edizione difficile per questi naufraghi, che già alla quinta puntata hanno perso 4 naufraghi. Si parlava addirittura della possibile uscita di scena di Fiore Argento, nelle scorse ore.