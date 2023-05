Si mormora che la conduttrice romana non sia per nulla serena per la piega presa dal reality show dei naufraghi

Pare che Ilary Blasi sia parecchio arrabbiata e si mormora che sia intrattabile dietro le quinte de L’Isola dei Famosi. Lo spiffero, manco a dirlo, arriva da Dagospia, la medesima testata che ha fatto scoppiare l’affaire Totti-Noemi Boschi che ha sancito la fine del matrimonio del calciatore romano e dell’ex Letterina. Ma si torni agli ‘spifferi’ riguardanti il reality show dei naufraghi. Perché la sua timoniera sarebbe adirata?

Sembra che non le sia piaciuta la piega che stanno prendendo determinate situazioni. Negli ultimi giorni il programma, in effetti, ha avuto diversi grattacapi fastidiosi da affrontare: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati, l’agente di Gian Maria Sainato ha sparato a zero contro Alvin, gli ascolti non sono da flop ma nemmeno stellari (si galleggia sulla sufficienza). Una serie di fattori che avrebbero toccato la Blasi. Ma c’è dell’altro: la poca serenità a livello professionale, sempre seguendo Dagospia, starebbe innescando anche qualche problemino nella liaison tra Ilary e Bastian, statuario uomo d’affari tedesco con il quale la conduttrice è ripartita in amore.

“Pare che Ilary Blasi – scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino – sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’ Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian”.

Le raccomandazioni di Pier Silvio Berlusconi…

Dopo il Grande Fratello Vip 7, il numero uno di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha fatto la voce grossa, esigendo che in alcuni programmi del Biscione venisse distribuito meno trash (in effetti nella Casa più spiata d’Italia, le cui dinamiche sono state orchestrate da Alfonso Signorini, quest’anno se ne sono viste di tutte i colori). Secondo alcuni retroscena, il diktat del compagno di Silvia Toffanin avrebbe investito preventivamente pure L’Isola dei Famosi che avrebbe dovuto rinunciare ad alcuni concorrenti perché ritenuti appunto troppo ‘trash’.

La nuova rotta tracciata dai vertici di Cologno Monzese partoriranno una rivoluzione per quel che riguarda la prossima edizione del GF Vip, in partenza con ogni probabilità a settembre. Non è escluso che si torni alla versione Nip del format oppure ad un cast misto in cui sarebbero inseriti sia volti noti sia persone sconosciute. A breve se ne saprà qualcosa di più.