È già arrivato il momento di lasciare l’isola di Cayos Cochinos per Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. A neanche un mese dall’inizio del reality i due naufraghi hanno deciso di tornare a casa. Al momento non è certa la reale motivazione che ha spinto i due ad abbandonare il programma di Ilary Blasi ma a quanto pare la questione verrà approfondita durante il daytime che andrà in onda su Canale 5 giovedì 11 maggio. La notizia è stata confermata poco fa da Fanpage.it.

Una decisione già annunciata

Decisione già parzialmente annunciata già nel corso dell’ultima puntata del programma, durante la quale Alessandro Cecchi Paone aveva parlato del fatto di voler abbandonare il gioco e di non avere la minima idea di continuare senza il suo compagno. Simone Antolini infatti, nei giorni precedenti l’ultima puntata del reality, aveva accusato un malore e per questo motivo era stato costretto a ritirarsi momentaneamente dal programma. A questo proposito era nato un acceso dibattito tra il giornalista e la conduttrice Ilary Blasi, durante il quale Alessandro Cecchi Paone aveva denunciato lo stato precario in cui si troverebbero tutti i naufraghi: “Simone mi è svenuto tra le braccia, così è un massacro.”

Già in quell’occasione Alessandro si era palesemente rifiutato di continuare il reality senza il fidanzato: “Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato e in coppia ce ne andiamo”. La conduttrice avrebbe cercato di convincere Paone a continuare il gioco, tentativo che a quanto pare è stato vano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

La relazione con una ragazza prima di Cecchi paone

Negli scorsi giorni Simone Antolini si era confidato con la compagna di viaggio Pamela Camassa parlandole del suo percorso sentimentale, della relazione avuta con una ragazza prima di prendere reale coscienza di essere omosessuale e di come ha conosciuto il suo attuale compagno Alessandro Cecchi Paone. Stando alle parole di Antolini, prima della storia con il giornalista e divulgatore scientifico, ha avuto una lunga relazione con una donna: “Prima di Ale ho avuto una relazione terribile e anche bellissima al tempo stesso. Terribile per il rapporto che c’era in particolar modo nella crisi. Con una ragazza… quando avevo 16 anni fino ai 19. Il naufrago ha sempre saputo di provare interesse verso persone dello stesso sesso ma nonostante ciò inizialmente ha provato a nasconderlo: “Ho sempre avuto attrazione verso l’altro sesso, però fino a quando stavo con lei non lo capivo bene, mi auto convincevo che l’interesse doveva essere in quella maniera. Poi sembra sciocco ma in questo anno che sono stato da solo ho vissuto la vicinanza di un mio amico che ho conosciuto tramite un’associazione.”

Secondo un’indiscrezione del Settimanale Nuovo da questa relazione sarebbe anche nata una figlia di nome Melissa, alla quale il ragazzo è molto legato. A conferma di queste voci la dedica dello stesso naufrago a una bambina di nome Melissa dopo la vittoria della prova leader nella prima puntata del programma. Nonostante le provocazioni della conduttrice Ilary Blasi, il 23enne non aveva voluto svelare chi fosse questa bambina limitandosi ad dire: “Questa bambina è parte di me, parte integrante della mia vita. Lei è una forma della mia stessa persona. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a capire le cose essenziali per me e la bimba gioca un ruolo importantissimo insieme ad Alessandro. Vorrei tanto sentirla e lo chiedo allo spirito dell’Isola. Mi manca terribilmente e la amo. Quando ci rivedremo staremo sempre insieme. Chi è? Ancora non sono pronto a rivelarlo. Però prometto che presto parlerò di lei e racconterò tutto”.

Galeotta fu la pandemia

Il giovane naufrago ha poi voluto rivelare come è nato l’amore tra lui e Alessandro Cecchi Paone. Stando alle parole del 23enne, i due si sono conosciuti tramite i social durante il periodo della pandemia: “Accendevo la tv e vedevo Alessandro che parlava di vaccini ed ero affascinato. Iniziai a mettergli delle reazioni, dei like. Poi sul fatto della medicina, del progresso, la pensiamo allo stesso modo. Gli mettevo gli applausi. Improvvisamente lui mi segue, mi ricambia queste reazioni e mi scrive. Sai il messaggio che ti arriva, mi mette una faccetta con i cuoricini. Quindi io impazzisco. Quindi ci incontriamo, andiamo a fare una cena noi due da soli. È stato magico, bellissimo, mi ha fatto parlare, mi ha ascoltato. Io venivo fuori da un periodo in cui non ero ascoltato. Per me avere una persona che mi capiva è stato bello, lui aveva passato quel percorso e che aveva quell’età, l’ho visto come valore aggiunto. Sapeva e sa consigliarmi. Da lì è partito tutto, siamo andati a dormire insieme la stessa notte.”

Insomma, galeotta fu la pandemia tra i due. Quello, a detta del giovane, era un momento in cui aveva bisogno di essere ascoltato, cosa che il giornalista ha saputo fare guadagnandosi la sua fiducia: “Avere quella persona che mi capiva, che aveva fatto il mio percorso e con la sua età sapeva consigliarmi e sa consigliarmi tuttora, io l’ho vista come un valore aggiunto.” Ora Simone Antolini si è detto sereno e alla domanda “Alessandro è stato il tuo primo amore?”, rivolta da una Pamela Camassa visibilmente emozionata, ha risposto così: “In poche parole sì.”