Pamela Camassa, che a breve sarà protagonista a L’Isola dei Famosi (il reality aprirà i battenti lunedì 17 aprile), è stata ospite a Verissimo, rivelando diversi aneddoti curiosi e le sensazioni provate prima di salpare per l’Honduras. “Sono super carica, poi vedremo”, ha confidato a Silvia Toffanin. Spazio poi a un racconto che non aveva mai narrato pubblicamente: la fuga dai provini di Amici di Maria De Filippi. Attenzione non da Amici Celebrities, costola del popolare talent in cui ha trionfato nel 2019. Cosa accadde?

La showgirl ha narrato che da giovane si presentò ai casting per entrare nella popolare scuola. All’epoca tra i prof di ballo c’era Steve La Chance. L’esperienza non finì bene:

“Mi sono presentata al provino di Amici e sono scappata. Mi ero presentata come ballerina, passai la prima scrematura. Poi c’era lo stage con i prof del momento. Quell’anno c’era Steve La Chance, in 5 secondi spiegò una breve coreografia e ci disse, eravamo un centinaio, che la dovevamo rifare. Vidi esibirsi altri che già avevano memorizzato tutto. Io non ero in grado. Così feci finta di farmi male a una caviglia, questa cosa non l’ho mai detta. Anche a scuola facevo così, quando non volevo essere interrogata. Poi andavo a casa, studiavo e mi proponevo io. Comunque ad Amici ho abbassato le penne e me ne sono andata”.

“Non fate come Pamela Camassa che sta dando messaggi sbagliati”, si è affrettata a dire la padrona di casa di Verissimo, sorridendo e riferendosi al fatto del fingere di farsi male per svignarsela da situazioni scomode.

Il messaggio della sorella Manola

Pamela è poi scoppiata in lacrime, commossa per il videomessaggio ricevuto dalla sorella Manola, di nove anni più vecchia di lei. La congiunta l’ha descritta come una persona “sempre leale e perbene, affettuosa e premurosa”, sottolineando che “anche mamma e papà” le vogliono parecchio bene e sono orgogliosi di lei.

Pamela Camassa all’Isola dei Famosi, cosa ne pensa Filippo Bisciglia

Infine la modella, che da 15 anni vive una love story con il conduttore Filippo Bisciglia, ha rivelato cosa pensa il compagno della sua scelta di partecipare all’Isola: “Filippo è una grande spalla ed è contento che vada all’Isola, sa che io sono selvaggia, non amo truccarmi, non vado sempre dal parrucchiere. Lui mi appoggia. Il matrimonio? Non lo sogno, è come se fossimo già sposati. Mi piacerebbe di più la festa, la celebrazione dell’amore. Però non è un’esigenza che ho”.