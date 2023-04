Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che aprirà i battenti esattamente tra una settimana, lunedì 17 aprile 2023. Il cast ufficiale è stato svelato completamente a Pasquetta dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, tramite un post social. In totale i naufraghi sono 16, ma i concorrenti 15 in quanto Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini figurano come un univo giocatore (almeno ai nastri di partenza, poi si vedrà se dividere o meno la coppia).

Di seguito la lista di tutti coloro che a breve sbarcheranno in Honduras:

Alessandro Cecchi Paone Simone Antolini

Andrea Lo Cicero

Christopher Leoni

Claudia Motta

Cristina Scuccia

Corinne Cléry

Fiore Argento

Helena Prestes

Fabio Ricci

Alessandra Drusian

Marco Mazzoli

Marco Predolin

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Ilary Blasi soddisfatta del cast dei naufraghi

Ilasry Blasi, che tornerà alla guida del reality e per la prima volta apparirà in tv dopo la burrascosa separazione da Francesco Totti, si dice soddisfatta del cast che è stato imbastito. “Mi piacciono i concorrenti, hanno caratteri molto forti”, ha chiosato la presentatrice romana sempre al magazine Tv Sorrisi e Canzoni.

Isola dei Famosi 2023: chi sono i concorrenti più attesi

Senza dubbio una delle naufraghe più attese è Cristina Scuccia, la fu Suor Cristina. C’è molta curiosità da parte del pubblico di vedere come l’ex ecclesiastica se la caverà in Honduras. Anche Pamela Camassa, che manca in tv da diverso tempo, è una delle naufraghe a cui guardare con particolare interesse (c’è chi addirittura l’ha già data come una delle favoritissime per la vittoria finale). Attenzione anche a Fiore Argento e al compagno di Alessandro Cecchi Paone, vale a dire Simone Antolini. Il giovane è praticamente alla sua prima esperienza televisiva.

Non ci si aspetta granché invece da Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Marco Predolin e Alessandro Cecchi Paone i quali hanno già partecipato ad altri reality e ciò che avevano da raccontare già lo hanno narrato. Nel ruolo di opinionisti, riecco Vladimir Luxuria che sarà affiancata da Enrico Papi che ha preso il posto di Nicola Savino.