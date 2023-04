L’Isola dei Famosi, nelle scorse ore, ha ufficializzato altre due nuove naufraghe. Trattasi di Corinne Clery, attrice francese 73enne già avvezza ai reality show, e di Pamela Camassa, ex modella 39enne nonché fidanzata di Filippo Bisciglia. Il nome di quest’ultima nel cast è stato accolto favorevolmente da una buona parte del pubblico. C’è addirittura chi già l’ha dipinta come papabile vincitrice.

Tutt’altra accoglienza è invece stata riservata alla Clery. Il post Instagram con la quale è stato reso noto il suo ingresso nel programma è stato travolto dalle critiche: in molti auspicavano una personalità un poco più fresca e meno avvezza ai reality (si ricorda che l’interprete transalpina ha alle spalle le partecipazioni a Ballando con le stelle 5 (Rai 1, 2009), Pechino Express – Obiettivo Bangkok (Rai 2, 2013), Grande Fratello Vip 2 (Canale 5, 2017), Alessandro Borghese – Celebrity Chef 1 (TV8, 2022) e Nudi per la vita (Rai 2, 2022).

In totale ora i concorrenti sicuri di sbarcare in Honduras salgono a quota 7. Le persone però in tutto sono otto visto che Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone Antolini giocheranno, almeno nella fase iniziale, come un unico concorrente. Questi i nomi ufficiali fatti trapelare dall’account ufficiale del programma Mediaset:

Fiore Argento

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Helena Prestes

Cristina Scuccia (ex Suor Cristina)

Nathaly Caldonazzo

Corinne Clery

Pamela Camassa

Gli opinionisti, anche quelli già ufficializzati, sono Vladimir Luxuria, dopo le ottime performance dello scorso anno, e la new entry Enrico Papi, a cui toccherà il compito non facile di sostituire Nicola Savino. Grande attesa poi per il ritorno in tv di Ilary Blasi, che dopo la burrascosa separazione da Francesco Totti non ha più messo piede in un studio del piccolo schermo. Lo farà a breve, prendendo le redini de L’Isola dei Famosi 2023 a partire da lunedì 17 aprile, data in cui si darà il via alle danze (naturalmente l’appuntamento è in prime time su Canale Cinque).

Altra conferma riguarda l’inviato: anche per questa edizione, ad affiancare Ilary, ci sarà Alvin. I due conduttori, oltre ad essere colleghi, sono amici nella vita, come hanno più volte raccontato. Infondate le voci relative a presunti loro litigi.