L’Isola Dei Famosi inizierà il 17 aprile su Canale 5 e, per preparare i telespettatori, il programma sta regalando ogni giorno una nuova anticipazione. Oggi 7 aprile sul profilo Instagram ufficiale del reality è stato annunciato il quinto naufrago ufficiale: Nathalie Caldonazzo. Neanche a dirlo, il post è stato travolto da commenti, la maggior parte pieni di mugugni. Proprio come è accaduto ieri 6 aprile per Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, il sentiment dei social non è stato molto positivo. La ragione è più o meno la stessa: in tantissimi, anche giustamente, hanno protestato per il continuo “riciclo” degli stessi volti nei reality. La Caldonazzo, infatti, ha fatto “L’Isola” anche nel 2017, oltre che “Temptation Island” nel 2019 e, per ultimo, il “Grande Fratello Vip” nel 2021/2022. Insomma, sembra che ormai partecipare a questo tipo di trasmissioni sia diventato un lavoro a parte e il pubblico pare ormai stanco di vedere gli stessi personaggi a ripetizione.

In effetti, è difficile pensare che questo modus operandi possa andare avanti ancora per molto. Viene da chiedersi fino a che punto possano ancora durare questo tipo di reality se si continuano a riproporre le medesime dinamiche e le stesse persone. Oltre alle restrizioni recentemente imposte dalla Mediaset, questo è un altro punto a sfavore alla curiosità che questi programmi potrebbero generare. D’altro canto, è anche vero che i vip big non sono soliti andare in trasmissioni del genere, oppure, nei rari casi in cui accade, richiedono cifre fuori portata. Lo stesso Alfonso Signorini aveva commentato questo ‘riscaldamento della minestra’ dando la colpa alla mancanza di soldi. Insomma è la storia della coperta corta. Forse, appunto, è giunta solo l’ora di accettare che rinnovare i format è diventato molto difficile.

Nathalie Caldonazzo, vita e carriera

Nathalie Caldonazzo nasce a Roma il 24 maggio 1969, dalla ballerina e coreografa olandese Leontine Snell e dell’imprenditore romano Mario Caldonazzo. Da ragazza frequenta l’accademia d’alta moda Koefia e lavora come modella tra Roma e Milano. Dopo alcune comparse televisive nei corpi di ballo di vari programmi Rai, la grande notorietà per Nathaly arriva nella prima metà degli anni novanta, grazie alla relazione con Massimo Troisi. Dopodiché, nel 1997 avviene la svolta quando prende parte come primadonna ad alcuni varietà televisivi e teatrali del Bagaglino. Inoltre, partecipa ad alcuni film e programmi televisivi come “Centovetrine” e “Anni ’60”, oltre a diversi spettacoli teatrali. Il teatro sarà la sua casa per tutto il primo decennio degli anni duemila, mentre in televisione tornerà nel 2017 quando partecipa come concorrente a “L’Isola dei Famosi”. Da lì, inizia a partecipare a vari reality, come “Temptation Island Vip” nel 2019 e “Grande Fratello Vip” nel 2021.

Per quanto riguarda la vita privata, Nathalie Caldonazzo negli anni novanta ha avuto una notoria storia d’amore con Massimo Troisi, durata fino alla morte dell’attore. Dopodiché, ha una relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano, da cui nasce la figlia Mia nel 2004. In seguito si lega ad Andrea Ippoliti con cui partecipa a Temptation Island Vip, con il quale però termina la relazione.