La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” è alle porte: la prima puntata sarà lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione, accompagnata dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. A tal proposito, in questi giorni stanno cominciando ad uscire i primi assaggi di quello che il pubblico potrà vedere nei prossimi mesi. Nonostante fosse una notizia già confermata, Ilary Blasi ed Alvin hanno ufficializzato il ritorno dello speaker come inviato tramite un divertente video pubblicato su Instagram ieri 5 aprile. Ma, questo non è tutto. Oggi 6 aprile il profilo ufficiale de “L’Isola” ha annunciato i primi 4 naufraghi ufficiali, pubblicando le loro prime distintive foto da concorrenti. Fiore Argento, Helena Prestes, Cristina Scuccia e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone ed il compagno Simone Antolini: ecco i nomi di coloro che partiranno sicuramente per l’Honduras. Ma come hanno reagito i fan del reality?

Le critiche per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Ebbene, come ogni anno, non sono mancate le polemiche. In particolare, gli utenti si sono scagliati contro una coppia di concorrenti, ovvero contro Alessandro Cecchi Paone e il giovane fidanzato Simone Antolini. Molti hanno criticato la scelta di riproporre il giornalista in un altro reality, avendo già partecipato al “Grande Fratello Vip” e ben due volte alla stessa “Isola dei Famosi“. Negli ultimi anni, molti vip sono stati proposti più di una volta allo stesso programma (basti pensare a Valeria Marini al GF Vip) e sembra proprio che il pubblico sia stufo di vedere sempre gli stessi volti. Insomma, un film che ormai pare aver stancato.

Dopodiché, c’è anche chi ha criticato proprio la coppia di fidanzati. Tra i commenti più gettonati ci sono quelli relativi alla differenza d’età, considerata esagerata, tanto da sembrare “nonno e nipote“. Aldilà di questo, però, non sono mancati i soliti deplorevoli messaggi omofobi su quanto non sia ‘educativo’ mostrare in prima serata una coppia omosessuale. Fortunatamente, però, altri utenti hanno, invece, sottolineato quanto sia importante normalizzare le coppie arcobaleno, anche in programma notoriamente considerati ‘trash‘ come “L’Isola Dei Famosi“. Dunque, sicuramente sono molte le aspettative verso questo duo di naufraghi e non resta che aspettare il 17 aprile per scoprire cosa ci regaleranno.