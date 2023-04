Manca poco all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo il caso Grande Fratello Vip, dove volgarità e trash hanno infastidito molto telespettatori e Pier Silvio Berlusconi, il compagno di Silvia Toffanin avrebbe deciso di intervenire in prima persona sul cast del reality show condotto da Ilary Blasi.

“Pier Silvio Berlusconi cambia il cast dell’Isola dei Famosi 2023”

Stando a quanto riporta Dagospia, Pier Silvio avrebbe fatto fuori alcuni concorrenti già pronti a partire per l’Honduras: nomi che erano certi ormai da settimane ma che sarebbero stati esclusi all’ultimo. “Due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, amico e avvocato di Ilona Staller-Cicciolina. E non sarebbero gli unici…”, si legge sul portale.

Di Carlo aveva rilasciato qualche tempo fa un’intervista al settimanale Nuovo in cui dava per certa la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2023 ma qualcosa sarebbe andata storta…”Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta “buonista”, nemmeno “bacchettona”. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie”, aggiunge Dagospia.

Ad oggi gli autori dell’Isola dei Famosi hanno ufficializzato solo quattro naufraghi della prossima edizione, in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile: Fiore Argento, sorella maggiore della più nota Asia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, e la modella Helena Prestes (vista un anno fa a Pechino Express, dove ha partecipato insieme a Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del GF Vip).

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023 con Ilary Blasi

Il reality show tornerà in onda su Canale 5 lunedì 17 aprile e sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi, che torna in tv ad un anno dalla separazione da Francesco Totti. Confermato pure Alvin nel ruolo di inviato. Opinionisti in studio, invece, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (quest’ultimo prende il posto di Nicola Savino, che ha lasciato Mediaset per Tv8).

Stando alle indiscrezioni, oltre ai già confermati Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e Helena Prestes, dovrebbero prendere parte all’Isola dei Famosi anche:

Marco Mazzoli

Paolo Noise

Marco Predolin

Christopher Leoni

ex Suor Cristina Scuccia

Andrea Lo Cicero

Nathaly Caldonazzo

Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci)

Pamela Camassa

Corinne Clery

L’Isola dei Famosi 2023 andrà avanti fino a giugno e, almeno per il momento, non avrà il doppio appuntamento settimanale come accaduto lo scorso anno.