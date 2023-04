La produzione dell’Isola dei Famosi ha svelato sui social network il nome del primo concorrente ufficiale del cast 2.23. Anzi, della prima concorrente. Come anticipato ormai da settimane da gossip e indiscrezioni, partirà per l’Honduras Fiore Argento, la sorella della più nota Asia nonché figlia del regista Dario.

Il reality show tornerà in onda su Canale 5 lunedì 17 aprile e sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi, che torna in tv ad un anno dalla separazione da Francesco Totti. Confermato anche Alvin nel ruolo di inviato. Opinionisti in studio, invece, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (quest’ultimo prende il posto di Nicola Savino, che ha lasciato Mediaset per Tv8).

Isola dei Famosi, chi è Fiore Argento: la sorella di Asia Argento

Fiore Argento, 53 anni, è la sorella maggiore della più nota Asia. È figlia del regista horror Dario Argento e della sua prima moglie Marisa Casale. La madre di Asia è invece la seconda compagna dell’artista, ovvero Daria Nicolodi. Fiore è un’attrice, anche se prettamente teatrale. Ha fatto il suo debutto a 15 anni sul set del film Phenomena, diretto dal famoso padre. Successivamente ha lavorato molto a teatro.

Fiore Argento è pure una grande appassionata di moda e dopo aver studiato al Fashion Institute of Technology di New York ha creato una linea di abiti tutta sua. Qualche tempo fa è finita al centro del gossip per via di una paparazzata con Pietro Delle Piane, l’attuale fidanzato di Antonella Elia. Paparazzata che ha portato Fiore Argento ad avere un confronto a Live-Non è la d’Urso di Barbara d’Urso su Canale 5. L’Isola dei Famosi è il primo reality show a cui partecipa.

Negli ultimi anni Ilary Blasi ha provato più volte ad avere Asia Argento nel cast dell’Isola dei Famosi ma l’ex di Morgan ha sempre declinato l’invito. È stata però presente in studio per supportare la sua migliore amica Vera Gemma, quando ha preso parte all’edizione vinta da Awed.

Chi sono gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Tv Blog ha spifferato in anteprima il cast dell’Isola dei Famosi 2023. Tra i nuovi naufraghi dovrebbero figurare, oltre alla già confermata Fiore Argento: