A L’Isola dei Famosi 2023 non mancano i litigi e anche le cadute dal punto di vista della salute. Vladimir Luxuria fa notare, nel corso della puntata, di aver capito qual è la causa, bacchettando la produzione. Ma la quarta puntata dell’8 maggio prende inizio con Alvin che annuncia l’assenza di Simone Antolini. Il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, infatti, non è presente ne La Tana dei Serpenti in diretta televisiva insieme ai suoi compagni. L’inviato speciale spiega inizialmente che Fiore Argento è tornata in gioco con un tutore, a causa di un problema accusato al mignolo del piede.

Invece, Simone non è potuto rientrare nel gruppo. “Ha avuto un piccolo malore, tornerà prestissimo”, assicura Alvin. Ilary Blasi vuole ulteriori conferme sulle condizioni di salute di Antolini, tanto che chiede all’inviato se tornerà oppure no settimana prossima. Alvin non assicura nulla al riguardo, ma rivela che Simone si è sentito male nei giorni scorsi a causa di un calo di pressione dovuto alle condizioni in cui vivono in Honduras. In un secondo momento, ci pensa Cecchi Paone a spiegare quanto accaduto al fidanzato.

Alessandro racconta che Simone a L’Isola dei Famosi è svenuto tra le sue braccia. A prestargli soccorso ci ha pensato Andrea Lo Cicero. Intanto, Cecchi Paone ammette di non stare bene per via dell’assenza di Antolini:

“Sono provato e poi perché sono triste. Noi questa isola la facciamo in coppia o non la facciamo. Spero che ci siano delle condizioni medico-legali che gli consentano di tornare. Vuole salutare tutti e dire che non si è risparmiato e questo ha inciso”

Durante la quarta puntata, Vladimir Luxuria bacchetta la produzione facendo notare che i naufraghi quest’anno sono molto nervosi per un motivo ben preciso: la misera quantità di cibo. Infatti, l’opinionista spiega: “Siete più severi, a noi davate 50 gr di riso, a loro 40 gr. E 10 grammi fanno!”. Va precisato che Vladimir ha preso parte alla lontana sesta edizione de L’Isola come naufraga, vincendo.

Questa riduzione del riso, secondo l’opinionista, generebbe più problemi tra i naufraghi, tra cui il nervosismo. E, in effetti, le liti non mancano.

L’Isola dei Famosi 17, Alessandro Cecchi Paone contro le scelte della produzione

Come ha annunciato poco prima, Cecchi Paone non ha intenzione di separarsi da Simone nel gioco. Ilary Blasi, però, in diretta annuncia che la Tribù Accoppiados non esisterà più. Le donne finiscono nella Tribù Chicas e gli uomini nella Tribù Hombres. Ebbene Alessandro si oppone fermamente seccando non poco Ilary e dando vita a una situazione abbastanza particolare. Cecchi Paone dimostra di essere sicuro del suo pensiero e davvero irremovibile.

“Io gioco solo in coppia. Assolutamente no. Da tutti i punti di vista è chiaro a tutti che noi giochiamo in coppia. Siamo stati interpellati come coppia a settembre. Non ci separerete mai. Il mio contratto prevede che siamo in coppia. In coppia o niente. Se Simone rientrerà vediamo. Dopo questa cosa è improbabile. Le cose le vivo come decido io, non come decidono gli altri”

Queste sue parole lasciano spiazzata Ilary Blasi, che invita Alessandro a ragionare. Quest’ultimo, però, appare deciso. Sia la conduttrice che i due opinionisti fanno notare al naufrago che queste sono le regole del reality e lui le dovrebbe rispettare. Ma niente da fare, Cecchi Paone apre un caso. “A me non risulta questo. Dato che in questa puntat Simone non c’è, ti sposti ella tribù. Verifichiamo quello che tu stai dicendo”, spiega Ilary parlando del contratto dei due fidanzati.

Alla fine, la Blasi perde la pazienza e annuncia che si parlerà della questione durante la prossima puntata. Dopo di che, lo smonta così: “Ci sei tornato a L’Isola sapevi cosa andavi a fare e dai. Non facciamo i guastafeste”.

L’Isola dei Famosi 2023: tutti contro Helena Prestes

Protagonista dei recenti scontri è Helena Prestes. La modella brasiliana è stata accusata da Marco Mazzoli di essere una persona falsa. Il naufrago in diretta ribadisce il concetto svelando i suoi retroscena: “Sì ogni volta di colpo si sveglia e fa lo show. Questo è un reality, dovresti essere vero. Lei ogni volta scatta, anche quando non è richiesto. Secondo me è una recita. Prima si è contraddetta”.

Pamela Camassa interviene quando Helena conferma il suo pensiero: tra i naufraghi c’è invidia nei suoi confronti. La compagna di Filippo Bisciglia si sente presa in causa e non è per nulla d’accordo con questa sua idea. Prende la parola anche Fiore Argento, con cui Helena si è scontrata più volte. Sulle loro liti ha detto la sua, scorsa settimana, Asia Argento. Ecco cosa dichiara stasera Fiore:

“Io fin dall’inizio proprio. La mancanza di rispetto totale nei confronti di chiunque. L’arroganza e l’ignoranza pure. L’insulto basato sul nulla, come ‘sei vecchia’, ‘sei brutta’. ‘Sei vecchia’ è il quotidiano. Ogni giorno insulti, sempre… Non mi va più di discutere. Povera vittima!”

Helena smentisce i racconti di Fiore, ma gli insulti sono andati in onda e Vladimir Luxuria passa all’attacco: “Guarda che quella parola l’hai detto. Forse hai la memoria breve”. Non solo, l’opinionista smonta la modella così: “Dire che le altre sono invidiose è mettersi su un piano di superiorità. E menomale che dopo Nathaly Caldonazzo doveva regnare la tranquillità”.

A un certo punto, Helena fa sapere che una persona sull’isola le ha detto che alcuni naufraghi sarebbero invidiosi di lei, ma non vuole dire altro al riguardo. Cristina Scuccia dice la sua e svela altri retroscena: “Mi rendo conto che non è limpida e trasparente. A volte mi sento forzata perché quando arriva la telecamera lei vuole creare contenuti”.