Asia Argento è stata ospite della terza puntata de L’Isola dei Famosi 2023. L’attrice è approdata in Honduras per dare un po’ di supporto a sua sorella Fiore. Nel corso della serata, Ilary Blasi ha dato modo ad Asia di tuffarsi dall’elicottero e di raggiungere a nuoto la spiaggia. Dopo di che, la puntata è andata avanti normalmente. A un certo punto Fiore è stata invitata a raggiungere la riva, dove ha trovato una sorpresa speciale: una foto che la ritrae da bambina insieme alle sue due sorelle.

Subito dopo la naufraga ha ricevuto un video messaggio di Asia. Quest’ultima ha ricordato i momenti difficili, quelli in cui hanno dovuto affrontare la perdita della loro sorella. Subito dopo, Ilary ha sottolineato che in quel periodo fu Fiore a prendersi cura di Asia, oggi invece è il contrario. La naufraga ha così speso bellissime parole nei confronti della sorella:

“Lei è mamma di due bellissimi bambini e quindi è diventata materna anche nei miei confronti. Io la amo tantissimo, questo è un regalo che mi dà una grande forza. Ti ringrazio con tutto il cuore, ti amo sorella”

Intanto, lentamente Asia a L’Isola dei Famosi 2023 si è avvicinata a Fiore, facendole così una sorpresa. “Siete bellissime”, ha commentato Vladimir dallo studio, dove qualcuno si è anche commosso. Dopo un lungo abbraccio tra le due sorelle, Ilary ha invitato Asia Argento a raggiungere la Tana dei Serpenti. L’attrice, che lo scorso anno si è dovuta difendere da alcune pesanti accuse in televisione, resterà con i naufraghi per una notte. Prima ha regalato all’intero gruppo diverse ricompense, mettendosi in gioco per loro in una dura prova.

Asia è riuscita a individuare nel mare tre chiavi con cui sono riusciti ad aprire i forzieri. Per fortuna, Argento ha trovato le ricompense (piatti di pasta) per tutte e tre le Tribù. Paolo Noise, però, ha preferito non mangiare. Alvin ha spiegato che il naufrago ha preso questa decisione per continuare la dieta imposta dal gioco ed evitare così da tornare ad avere fame in seguito.

Durante la prova, Asia Argento ha sbattuto con l’alluce del piede facendosi male. Alvin ci ha tenuto a sottolineare che l’attrice ha comunque continuato a lottare. Ecco che, dopo alcune parentesi, Asia ha raggiunto i naufraghi ne La Palapa, dove è stata acclamata da tutti. Qui si è aperto il discorso riguardante le ultime liti che hanno visto protagonista Fiore nei giorni scorsi.

In particolare, è stato possibile vedere qualche clip in cui la figlia di Dario Argento si è scontrata in Honduras con Helena Prestes e con altre compagne d’avventura. Vivendo in questa situazione, Fiore ha espresso la volontà di cambiare Tribù.

“C’è questo desiderio di protagonismo che è asfissiante. Questo è pure pericoloso, è il mio punto di vista. No Helena non l’ha fatto apposta a buttare il masso. Stava cercando di far vedere che fa. Le avevo detto di aspettare e lei invece lanciava”

Helena Prestes non ha trattenuto il suo disappunto, mentre Asia Argento ha osservato bene la dinamica che si è creata. La modella brasiliana si è sfogata facendo notare che in questi ultimi giorni ha notato in Fiore un atteggiamento molto duro e poco incline a dare una mano al gruppo. Nonostante tutto, Helena crede che sia una donna forte.

A questo punto, è stato chiesto ad Asia di dire la sua. L’attrice ha bacchettato un po’ tutti, ma prima si è lasciata andare a un discorso molto maturo per poi fare un appunto a Helena.

“No, non sono inca***ta, no. Come si fa a giudicare questi poveri cristi che non mangiano? Qua gli istinti sono andati fuori controllo. Non dormire, non mangiare… puzzano come capre! Voglio dire, dopo un po’ si sente. Dovrei viverlo per vedere fino a che punto reggerei io. Allo stesso tempo penso che tu Helena abbia esagerato, alzando i toni. Hai sbroccato perché sei giovane, ma io direi abbassiamo i toni amica mia”

Detto questo, Asia Argento a L’Isola dei Famosi non si è fermata qui. L’attrice ha bacchettato anche la sorella: “Non ti preoccupare che farò una bella lezione anche a lei. Vengo qua come una giudice di pace”. Dopo di che, Asia ha dato una lezione a chi non fa nulla per aiutare nelle attività di gruppo e in particolare a Luca: “Tu con la fascetta datti da fare”.

Non ha concluso qui il suo intervento. Asia ha ha ripreso sua sorella Fiore: ” Tu devi essere più forte degli umori di una giovane femmina!”. Il pubblico di Canale 5 ha apprezzato molto i discorsi dell’attrice. Sono infatti tanti i telespettatori che hanno applaudito e che ora chiedono di averla come una nuova naufraga di questa edizione. Asia, però, trascorrerà solo una notte in Honduras come ospite. Per molti, in soli pochi minuti, la Argento ha fatto molto di più di tanti naufraghi.

