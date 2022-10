E alla fine Asia Argento si è dovuta difendere in tv. La Venier: “Parliamone per l’ultima volta”

Asia Argento ha scelto lo studio di Domenica In per difendersi dalle pesanti accuse che la vedono come colpevole, a seguito di tradimento, del suicidio del compagno Anthony Bourdain.

“Sono qui per questo”. Asia Argento ha scelto lo studio di Domenica In per portare la sua versione dei fatti in merito alla brutta storia che l’ha vista coinvolta in questi giorni. Sono passati 4 anni dalla morte del suo compagno, Anthony Bourdain, un uomo affascinante e famoso con il quale l’attrice e registra ha vissuto una grande storia d’amore. Lo chef si è suicidato nel 2018, ma le domande sulla sua vita e sulla sua morte non si sono mai esaurite. Il 10 ottobre è in uscita la sua autobiografia non autorizzata, un libro che anche la famiglia del cuoco ritiene falsa e diffamatoria. Le relative anticipazioni hanno svelato alcuni messaggi tra Asia e l’allora fidanzato: il messaggio in questione è stato inviato proprio il giorno del suicidio. Asia, che era stata fotografata 5 giorni prima con un giornalista francese, rispondeva al compagno con un ‘Smettila di rompermi le palle‘ dopo che lui la aveva accusata di essere stata sconsiderata con il suo cuore, nonostante fossero una coppia libera. Da questo momento, Asia è stata accusata di essere la causa del suicidio del suo fidanzato. Morgan è già intervenuto in sua difesa ed oggi Mara Venier è decisa: “Parliamone per l’ultima volta, dobbiamo chiarire cose che non ti meriti“.

Anthony Bourdain era circondato da avvoltoi che hanno venduto i suoi messaggi

E alla fine Asia è dovuta difendere da queste pesanti voci che la dipingono la causa del suicidio dopo che qualcuno di molto vicino all’uomo ha dato il suo cellulare al giornalista. Asia racconta che l’uomo era circondato molti avvoltoi, tanta gente che se ne approfittava, qualcuno che ora ha venduto i suoi messaggi.

“Eravamo una coppia aperta, era una cosa che avevamo deciso insieme. Quella sera aveva bevuto, aveva problemi di alcool, come li avevo io. Mi aveva telefonato, io ero allegra, iniziavo XFactor, dopo anni problematici di MeToo. Era strano, non era geloso. Era depresso, lo scriveva anche alla ex moglie, lui stava male, odiava il suo lavoro, la sua fama e i suoi fan. Il suicidio non nasce da una cosa sola, abbiamo litigato tante volte. La depressione è una malattia, soffriva di disturbo bipolare. Il suicidio è stata una forma di ricerca di sollievo da quei pensieri. Lui non ha chiesto aiuto, né a me né alla sua ex moglie. Era strano quella sera, c’era qualcosa di strano, ma c’era il suo migliore amico con lui, ho pensato che si sarebbe sfogato con lui, purtroppo invece si è suicidato, non ci ha più visto. E’ un ammontare di motivi che ti porta al suicidio.”.

Il tradimento con il giornalista francese

Asia precisa che, quando fu paparazzata con il giovane giornalista francese, avvertì il compagno prima che uscissero le foto: “A lui non dava fastidio che io fossi stata con quel ragazzo nell’albergo in cui era nata la nostra storia, a lui dava fastidio l’impatto che quelle foto avrebbero avuto sulla sua immagine“. I due avevano scelto di essere liberi, proprio per darsi la possibilità di non perdersi nel caso in cui fosse successo qualcosa. Oggi Asia, felicemente fidanzata con Michele, campione di MMA, ha però capito che la coppia aperta non funziona.

Asia Argento non beve più

“Non bevo da 1 anno e mezzo quasi. Mi sono fatta questo regalo“. Purtroppo Asia era ricaduta nell’alcolismo durante la storia con Anthony: “Avevo dei malesseri e problemi profondi che poi ho risolto. Ci aiutavamo, eravamo soli, stavamo bene. Purtroppo però due alcolisti insieme affogano. Ci siamo innamorati follemente. Se potessi gli direi che la vita è meravigliosa e va vissuta nonostante tutto“.