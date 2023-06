Isola 17, Ilary e Alvin stroncano Papi. Ripreso Mazzoli, caos Helena

Nel corso dell’ottava puntata del reality show, Blasi sulla Prestes non convince ed Enrico non trattiene il suo disappunto

Serata di scontri a L’Isola dei Famosi 2023 nel corso dell’ottava puntata. Ilary Blasi ha dato inizio a questo nuovo appuntamento salutando i suoi opinionisti e poi si è collegata con Alvin e i naufraghi. La conduttrice ha dichiarato di essere affiancata da un angelo e da un diavolo, riferendosi a Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Direttamente dall’Honduras, Alvin ha dato la sua risposta.

“Io allora sono Caronte che trasporta le anime”, ha affermato soddisfatto l’inviato speciale da Playa Palapa. Così è arrivata la piccata risposta di Ilary: “Tu sei una carogna altro che Caronte!”. Alvin ha ironizzato fingendo di essersi offeso e spostandosi sulla postazione. Per riprendere la situazione in mano, la padrona di casa ha dichiarato: “È Alvin la vera star de L’Isola dei Famosi”.

Si è passati così a parlare delle questioni legate agli ultimi giorni trascorsi su Playa Palapa dai naufraghi. Protagonista degli scontri è sempre stata Helena Prestes, affiancata da Nathaly Caldonazzo. “Ma Helena chi è che non litiga con te?”, ha inizialmente chiesto Ilary facendo così notare che effettivamente la modella brasiliana litiga spesso con il resto del gruppo sin dal primo giorno.

L’attenzione si è spostata su Nathaly nella nona puntata de L’Isola dei Famosi 2023. Alcune clip hanno dato modo al resto del gruppo di ascoltare alcuni degli attacchi lanciati dalla Caldonazzo in questi giorni. A rispondere è stata subito Pamela Camassa, la quale ha ammesso che in realtà crede che sia una grande donna.

Rispetta le sue scelte, ma il fatto che si sia isolata non le è piaciuto. Andrea Lo Cicero, invece, ha parlato senza peli sulla lingua accusando Nathaly di essere “falsa fuori e dentro”. Non solo, l’ex sportivo ha anche previsto che la Caldonazzo non arriverà in finale. “Se è Nostradamus va benissimo”, ha commentato subito la bionda showgirl strappando una risata a Ilary Blasi.

Marco Mazzoli, però, non è riuscito a trattenere il suo disappunto quando ha sentito Nathaly accusare il gruppo di andare dietro alle decisioni di Lo Cicero. In questa circostanza, il conduttore radiofonico si è lasciato andare ad alcune espressioni che hanno diviso il pubblico. Ma soprattutto le sue parole non sono piaciute a Ilary e Vladimir Luxuria, che subito l’hanno ripreso.

“Non è così come dici, questa è una cosa che avete montato voi due. Prima Helena, facendo il Raz Degan, mettendosi da sola e offendendo a tutti. Hai fatto la mia amica, poi ne hai dette di tutti i colori. Noi non seguiamo nessuno, noi siamo persone che stanno bene, di testa soprattutto. Bruten Rodriguez. Invece fa ridere la signorina Helena che dice che io non sono un ca*** di nessuno e che faccio solo un programmino in radio? Ma da che pulpito, facciamo L’Isola dei Famosi, ma tu chi sei? Tu dove sei? Su www.labruttacopiadibelenrodriguez.com”

Vladimir ha fatto presente a Marco che la sua battuta non ha fatto ridere, invece Ilary gli ha proprio chiesto di non andare oltre. L’opinionista ha poi preso le difese di Nathaly Caldonazzo, dicendosi sicura del fatto che sia l’unica a non avere una strategia.

L’Isola dei Famosi, Helena Prestes: Ilary Blasi prende le sue difese

Su Playa Palapa Helena Prestes si è scagliata contro il resto del gruppo, denunciando di essere sempre stata nominata. A detta sua, avrebbero tutti una strategia contro di lei. Lo Cicero crede che questo suo modo di fare sia vittimismo. Si è scaldato anche Gian Maria Sainato, il quale ha completamente cambiato idea su Helena da quando hanno lasciato l’isola di Sant’Elena.

“Hai iniziato a provocare, ora do ragione a loro. Non ne posso più nemmeno io. Le ho fatto da psicologo, l’ho confortata. Lei si disperava che il pubblico l’aveva eliminata. Io e Nikita le dicevamo che è stata eliminata perché litigava sempre”

Enrico Papi, però, ha iniziato a pensare che il gruppo potrebbe aver adottato una strategia per tentare di allontanare Helena dalla finale. A questo punto, Mazzoli ha svelato un retroscena sulla Prestes, che ha generato delle polemiche.

“Testimone Andrea, quando lei è arrivata l’abbiamo accolta. Io e Andrea carinamente le abbiamo detto, con tanto di telecamera, ti portiamo a vedere l’alba. La portiamo insieme e lei dice: io non potrò mai vincere questo programma perché gli italiani sono razzisti”

Ilary Blasi ha preso immediatamente le difese della modella brasiliana: “Helena non parla bene l’italiano, forse voleva dire che gli italiani sono patriottici”. Questa sua spiegazione non ha convinto la maggior parte del pubblico, che è invece certa che Helena possa aver detto questa frase sapendo ciò che stava dicendo. Vladimir ha rimproverato la Prestes, facendole notare che Raz Degan ha vinto il reality show.

L’Isola dei Famosi: Pamela Camessa batte Helena Prestes, Enrico Papi non ci sta

Le prime due a sfidarsi per ottenere il posto da primo finalista della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi sono state Helena e Pamela. Quest’ultima è riuscita a vincere la prova apnea, ma c’è stata una polemica. Ad alimentarla è stato Enrico Papi, il quale ha fatto notare che la Prestes è stata in apnea, a differenza di Pamela. Alvin ha così spiegato:

“Lo svolgimento della prova è in due step. La prova è valida. Helena ha deciso di andare in apnea, ma è una sua scelta. Mi dispiace per te Enrico, ma la prova è valida”

Ilary Blasi ha fatto notare al suo opinionista che ormai è presente in studio da nove puntate e che avrebbe dovuto imparare che la prova in apnea è così. In effetti, questa sfida è sempre stata così nel corso di ogni edizione.