Isola 17: tre naufraghi si sacrificano, poi Helena viene smascherata

Un grande sacrificio per tre naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023. Nel corso del daytime in onda l’1 giugno, approdano sull’isola di Sant’Elena Helena Prestes, Fabio Ricci e la Leader Pamela Camassa. Qui scoprono un tavolo su cui sono posizionati due piatti con panini composti da hamburger e sottiletta. Allo stesso tempo, però, vengono a sapere che hanno due possibilità. Scendendo nel dettaglio, su un piatto vi sono tre panini, che sarebbero appunto destinati a loro. In un altro ce ne stanno sette, che invece sarebbero degli altri naufraghi rimasti su Playa Fantasma.

Una difficile scelta quella che devono fare Helena, Fabio e Pamela: mangiare i tre panini oppure lasciare i sette ai loro compagni d’avventura. Lasciando il piatto di hamburger agli altri concorrenti, i tre naufraghi devono rinunciare al loro panino. Siccome si trovano di fronte ai due piatti è davvero difficile per loro resistere alla tentazione, visto che non capita tutti i giorni una ricompensa del genere. Pamela è molto indecisa, invece Helena e Fabio hanno le idee abbastanza chiare.

La modella brasiliana avanza la sua idea: mangiare il panino e raccontare una bugia agli altri naufraghi. Fabio non crede che questa sia la mossa giusta, anzi dichiara immediatamente di voler fare questo regalo agli altri concorrenti. Il cantante dei Jalisse insiste e porta avanti la sua idea, insegnando a Helena che nella vita quando si dà poi si riceve.

Fabio a L’Isola dei Famosi 2023 dimostra di essere una persona molto generosa, pronta a fare una bella azione per i suoi compagni d’avventura. Avendo ascoltato il suo discorso, Pamela prende finalmente una decisione, ovvero quella di accodarsi a lui: “Siccome non sto morendo di fame, li diamo”. Helena alla fine dice di essere d’accordo con loro.

La modella brasiliana, però, ci tiene a precisare di aver detto subito di ‘no’ perché con la maggior parte dei concorrenti ha un brutto rapporto. In particolare, cita Andrea Lo Cicero: “Ieri mi ha trattata male”. A questo punto, la produzione fa approdare gli altri sette naufraghi sull’isola di Sant’Elena. Qui tutti loro scoprono il bel regalo ricevuto dai tre compagni d’avventura, che avrebbero potuto mangiare il proprio panino e far finta di niente, come aveva consigliato Helena.

La Prestes, Pamela e Fabio si ritrovano quindi a guardare gli altri naufraghi gustare l’hamburger. Tutti loro, chiaramente, iniziano a ringraziare i tre, abbracciando dopo tanto tempo anche Helena. Quest’ultima appare di fronte a loro fiera del gesto che ha fatto, seppur consapevole che in realtà lei avrebbe voluto agire diversamente. Ma ecco che il resto del gruppo, poco dopo, scopre che la modella brasiliana aveva in mente di mangiare il panino e non nulla.

“Dobbiamo ringraziarli perché hanno fatto un gesto che abbiamo apprezzato. Alla fine abbiamo scoperto che lei (Helena ndr) non voleva condividere”, afferma Andrea. Alla fine, ancora una volta, Helena sente di non essere stata compresa e scoppia in lacrime di fronte a Nathaly Caldonazzo, che la consola.

Nei giorni scorsi Helena, tornata a far parte ufficialmente del gruppo, ha deciso di trascorrere più tempo possibile lontana dagli altri concorrenti, con cui non va d’accordo. Dopo questa sua decisione, ha invitato Nathaly e Gian Maria Sainato a stare insieme. Mentre la Caldonazzo sembra avvicinarsi sempre di più a Helena, il secondo appare con le idee un po’ confuse e non sa più da qualche parte stare!