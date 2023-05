Isola dei Famosi, Helena e il piano dopo il ritorno. Pamela schietta

La Prestes approda su Playa Fantasma tornando ufficialmente in gioco e prende una decisione sul suo percorso in Honduras

Helena Prestes e Gian Maria Sainato a L’Isola dei Famosi 2023 sono tornati ufficialmente in gioco. Questo è accaduto grazie all’inarrestabile modella brasiliana, che ha superato una prova battendo Alessandra dei Jalisse, Pamela Camassa e Cristina Scuccia. Così ha permesso a se stessa e a Gian Maria di tornare a essere dei naufraghi ufficiali, dopo aver trascorso alcuni giorni da eliminati provvisori sull’isola di Sant’Elena. Cosa è accaduto su Playa Fantasma dopo il ritorno di Helena?

Dopo la diretta della settima puntata, la Prestes scopre per la prima volta la spiaggia di Playa Fantasma. Infatti, solo da qualche giorno il gruppo era stato spostato in questa zona dell’Honduras. Qui la modella brasiliana inizia a girovagare per conoscere meglio il posto e ammette che, nonostante il nome, questa spiaggia non la spaventa. Anzi la attrae perché è misteriosa. Intanto, c’è chi ha delle reazioni dopo il suo ritorno nel gruppo. Tra questi Alessandra dei Jalisse.

Quest’ultima spiega a Gian Maria i motivi per cui non è riuscita ad apprezzare Helena a L’Isola dei Famosi. La cantante crede che la modella tenda a mostrarsi come una persona carina solo quando deve chiedere un favore. “Non puoi avere questa doppia personalità. Lei è un mazzo di carte, peschi e non sai mai quella che ti capita”, afferma con decisione Alessandra.

Sainato pare voler dare ragione alla cantante, a cui però fa sapere che Helena ha intenzione di viversi questa settimana in modo diverso. Intanto, la Prestes cerca un confronto con Pamela Camassa. Vuole capire da lei perché prova antipatia nei suoi confronti. Questo perché la modella brasiliana non crede di averle mai fatto alcun torto per meritare la sua disapprovazione.

Ebbene con tutta sincerità, Pamela rivela qual è il motivo per cui non riesce a esserle amica: “Perché il tuo carattere è troppo per me. Sei esuberante”. In effetti, molti telespettatori hanno criticato il modo eccessivo con cui Helena affronta alcuni momenti del reality show. Tanti, anche tra i concorrenti, credono che voglia solo farsi notare.

“Le stavo spiegando che non per forza tu devi piacere a me o io a te”, spiega ancora Pamela parlando in zona confessionale. Tornando al confronto con Helena, con schiettezza la Camassa dichiara di non avere alcun interesse a conoscere meglio Helena. “Io vado a sensazione, a pelle”, afferma Pamela senza girarci troppo intorno.

A questo punto, Helena Prestes prende una decisione su Playa Fantasma. “Sento tutti contro di me. Hanno paura di me, non lo so. Ho già cercato di provare la parte buona di me e non ci credono”, così la modella brasiliana annuncia di non voler dormire con il resto del gruppo. Non solo, Helena decide anche di non mangiare dopo la diretta della puntata di lunedì.

La Prestes ora punta a portare avanti il suo percorso da sola, dicendosi sicura che il gruppo non voglia accettarla. Per questo inizia a pensare di doversi costruire una capanna tutta sua. “Preferisco stare da sola che allearmi con persone che fanno finta”, dichiara in queste ore in Honduras Helena.